Repudio Video: un diputado nacional realizó declaraciones antisemitas

El diputado nacional Pablo Ansaloni, del bloque Unidad y Equidad Federal, realizó un comentario antisemita durante una charla por Zoom sobre la representación del sindicato de peones rurales (UATRE) del que forma parte y fue repudiado por la DAIA.

"Estamos más unidos que nunca, nadie nos va a romper a nosotros, y nadie que no tiene que ver con nuestra provincia, porque son como los judíos, por ahí no tienen patria y no saben dónde están", fue el comentario que hizo Ansaloni durante la charla.

El video se viralizó en las redes sociales y el diputado nacional, que también es dirigente del Partido FE que fundó el fallecido Gerónimo "Momo" Venegas, histórico líder de UATRE, tuvo que pedir disculpas.

Ansaloni, que conforma el interbloque Unidad Federal, explicó que la frase "solo se refiere a la falta de territorio que por muchísimos años el pueblo judío no tuvo" y tras afirmar que estuvo "mal formulada", la mencioné "dentro de una discusión queriendo ilustrar lo que estaba diciendo" sobre la representación del sindicato "y no en forma despectiva".

En el video del escándalo, el diputado agregó: "O a quién representan, yo sí se a quien represento, a la seccional 185 de Colón, provincia de Buenos Aires".

La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) expresó "su más enérgico repudio ante los dichos antisemitas del diputado nacional Pablo Ansaloni" y señaló que "expresiones como las expuestas muestran una alta virulencia antijudía al instalar un discurso extranjerizante hacia la comunidad judía, vieja tipología de la judeofobia".

"Más grave aún, si es enunciada por un diputado de la Nación que debiera ser ejemplo de la protección del derecho a la igualdad y de la inclusión", agregó la entidad, al tiempo que pidió "no naturalizar mensajes de odio" y exigió "a las autoridades que castiguen y separen a quienes por su discriminación e intolerancia fomentan la división de la sociedad argentina".

