El Trébol: promovieron una fiesta "legal-clandestina" y el intendente se indignó

El Municipio había habilitado un espacio al aire libre para las noches del 24 y el 31, buscando evitar las juntadas no permitidas. Preocupación en las autoridades de los pueblos vecinos.

Francisco Díaz de Azevedo | region@ellitoral.com

Hay miedo en la sociedad en volver a retroceder de fases, en repetir lo de marzo y abril de 2020 y en los diarios del país ya se empieza a leer las posible vuelta a fases restrictivas por la segunda ola de contagios de covid 19.

El Trébol sigue con la curva aplanada, como fue todo diciembre y lo que va de enero, pero los eventos al aire libre permitidos en Navidad y en Año Nuevo, activan las alarmas de posibles nuevos contagios.

También, parte de la sociedad ve con preocupación que se siguen repitiendo las fiestas clandestinas multitudinarias cada fin de semana, en un verano, en el que parece imposible controlar las costumbres de los jóvenes.

Fiesta clandestina / legal

En los últimos días, un "flyer" - una especie de panfleto digital - invadió las redes sociales y los whatsapp trebolenses y sorprendió a propios y ajenos de la ciudad. También hizo que las autoridades de ciudades y localidades vecinas comenzarán a preocuparse por lo que pudiera pasar.

La misma rezaba "Auto pub clandestino legal" e invitaba a los jóvenes de toda la zona.

Cada comuna y municipio de la región, está trabajando en organizar eventos "cuidados" para que los jóvenes no se convoquen en fiestas multitudinarias en la que los riesgos de contagios son mayores. La que se promovía en El Trébol invitaba a toda la zona, algo que alarmó a las autoridades de toda región.

Consultado por este medio, el Intendente de la ciudad de El Trébol, Fernando Almada, señaló: "Primero quiero hacer una reflexión por lo vivido en Navidad y Año Nuevo porque tenía una visión concordante con lo sanitario. La intensión era prevenir accidentes en estas festividades que son muy puntuales, es decir, que los chicos no salgan de la ciudad. Entendimos que había que generar alguna alternativa con espacios de encuentro. Sabíamos que existía la posibilidad, como sucedió lamentablemente, que muchos protocolos no se cumplieran. La mirada de ahora en adelante es distinta. El contexto no es favorable, todo lo contrario. Hay muchas probabilidades de plantear restricciones como pasó en Tostado y en San Cristóbal".

Con cierta resignación, Almada manifestó: "La idea teórica de compatibilizar el tema sanitario con la realización de determinadas actividades para jóvenes es complejo y difícil de lograr. Hay situaciones profundas y debates que tenemos que tener como sociedad que merecen una mirada muy profunda".

El funcionario municipal manifestó: "Nosotros buscamos hacer todos los esfuerzos posibles y con voluntad. A veces hasta nos fuimos de los límites que reglamenta la provincia o la nación. Hablamos con la gente que organiza actividades y lo hicimos dentro del marco de protocolos".

"Es una barbarie"

Referido al evento que se iba a realizar en la ciudad este fin de semana, Almada enfatizó: "Ya se empezó con una difusión y una promoción desafortunada poniendo que se va a hacer una fiesta "legal/clandestina". No se entiende qué hacen algunos privados y cómo entienden la situación. Nosotros como municipio dimos respuestas en dos momentos muy cruciales como Navidad y Año Nuevo, incluso pudiendo cerrar los ojos y no haciendo nada. Estamos trabajando dentro del marco de la posibilidad que privados hagan actividades para jóvenes pero no dentro de lo que se quiso hacer para este sábado venidero. Nosotros buscamos alternativas pero cuando de antemano se desborda, y se hacen planteos como los que hay, no se puede! Ya me llamaron de Santa Fe ayer por este tema!!! Es una barbarie que se ponga que se va a hacer un encuentro clandestino / legal. Es una barbarie!!!!", repitió Almada de manera enérgica y agregó: "Así es muy difícil seguir avanzando. Pusimos voluntad y flexibilidad pero hay irresponsabilidades particulares que no podemos resolver. El ámbito médico, la seguridad y la policía están pidiendo y recomendando que no se permitan encuentros".

De caras a lo que podrían ser las próximas semanas en esta ciudad del Departamento San Martín, Almada adelantó: "Los cambios que se empiezan a hacer son más restrictivos que de otra cosa. Los predios públicos de la ciudad seguirán estando permitidos para su tránsito y circulación en horarios habilitados. Tenemos conversaciones con organizadores de eventos, pero en estas condiciones no se puede hacer".

¿De regreso a lo estricto?

Y agregó: "Hay que decir que hicimos extensiones y flexibilizaciones que fueron más allá de lo que dicta nación y provincia. Hoy está autorizado abrir hasta la 1 y 30 de la madrugada, flexibilizamos hasta las 4 y en navidad y año nuevo hasta las 6 y los jóvenes no tuvieron basta y se siguieron extendiendo! Yo sé que no me van a dar bola pero tengo que llamar a la reflexión a los adolescentes, pre adolescentes, padres, familiares y jóvenes porque estamos haciendo un esfuerzo muy grande. Si no comprenden lo que estamos viviendo se volverá a lo estricto".