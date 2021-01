Clara García: "Este gobierno busca crear un relato con información imprecisa y comparaciones erróneas"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 07.01.2021 - Última actualización - 10:41

9:51

La legisladora cuestionó un nuevo informe de autoridades económicas provinciales en el que se presentan incrementos de fondos a municipios y comunas, elaborado de manera tendenciosa e incompleta.

Desde el bloque Socialista de diputadas y diputados volvieron a cuestionar información difundida por funcionarios del gobierno provincial sobre la distribución de fondos a municipios y comunas. “El gobierno de Omar Perotti busca crear un relato épico, en detrimento de la gestión anterior, pero es totalmente inconsistente en la realidad. Las comparaciones que muestra son erróneas y basta recorrer y dialogar con las autoridades locales de todos los signos políticos, para comprobar que los municipios y comunas santafesinos atravesaron este año de pandemia prácticamente en soledad, con mínimo acompañamiento del gobierno provincial en la obra pública y en los aportes para nuevas obligaciones que debieron afrontar”, sostuvo Clara García (Socialistas-FPCyS).

La información enviada a medios de comunicación por parte de la actual gestión consigna que en un año se incrementó un 385% el envío de fondos a municipios y comunas. “Nuevamente, desde el gobierno se difunden informes en la prensa con cálculos mal hechos, contenido incompleto y comparaciones erróneas respecto a la gestión anterior”, sostuvo la legisladora.

“Así como lo señalamos en agosto del año pasado, no hay ningún indicador que sustente semejante incremento; en el informe se vuelven a comparar situaciones que no guardan similitud; se desconocen gran cantidad de rubros de aportes efectuados a los municipios y comunas durante 2019 y no se registra el impacto de la inflación interanual, que promedió un 40 %”, refutó Clara García, quien recordó que el gobierno todavía no respondió al pedido de informes en el que se solicita un detalle de la distribución de fondos a gobiernos locales y tampoco se dispone en la web de la información económica de detalle que permita hacer un seguimiento cabal de las finanzas provinciales.

Según explicó la legisladora, la información difundida por la actual gestión se sustenta en una comparación con dos fuentes de fondos que recibieron de manera extraordinaria los municipios y comunas durante el año 2020 como el Programa de Emergencia COVID-19 y los fondos por Moratoria impositiva, que no existían en 2019, y que son de distribución obligatoria a gobiernos locales. “Estos son fondos especiales creados el año pasado, pero lo que llama la atención es que en el caso de los fondos de Emergencia COVID-19, apenas se utilizaron $ 800 millones, que no alcanzó ni a un tercio del total de recursos autorizados por la Legislatura para este destino ($ 3.000 millones)”, explicó.

Por otra parte, la legisladora socialista indicó que el informe del gobierno “omite, por ejemplo, el impacto del proceso inflacionario (40%), y contiene errores matemáticos al calcular porcentaje entre dos cifras”. Asimismo, “no contempla una gran cantidad de partidas destinadas a municipios y comunas que se distribuyeron en 2019 por otros conceptos no incluidos en el informe, tales como: Programa de Pavimento Urbano, fondos para Obras Delegadas y por convenio, diversos programas provinciales y Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que no se mencionan y que pedimos al Poder Ejecutivo que detalle cuánto distribuyó en 2020, ya que en 2019 sumaron $ 2.500 millones”, señaló.

Clara García explicó que los fondos transferidos en 2020 a los municipios y comunas “fueron hechos pura y exclusivamente en función de las leyes que regulan y obligan dicha distribución, es decir, que no fueron concesiones efectuadas por el Poder Ejecutivo. En cambio, los $ 4.487 millones recibidos por Covid-19 desde el Gobierno nacional sólo engrosaron las arcas provinciales, sin que el Ejecutivo decidiera ninguna participación a gobiernos locales”.

“Entendemos que existe una estrategia comunicacional que busca sustentar supuestos logros respecto de la gestión, en base a información imprecisa o parcial, en detrimento de los aportes realizados por la anterior gestión en favor de los municipios y comunas”, concluyó.