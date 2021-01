Adolfo Manetti: "La pandemia precipitó la llegada más rápida de los chicos a primera división"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El experimentado coordinador de las divisiones inferiores de Colón hizo un análisis sobre la situación que viven casi todos los clubes con respecto a la promoción de juveniles a los planteles superiores: "Lo difícil no es llegar, sino mantenerse y tener una carrera profesional", opinó el entrenador.

"Los juveniles de Colón van teniendo los minutos que corresponden. Pero no hay que tirarlos a la cancha porque sí, el periodismo y la gente dice que tienen que jugar los chicos, pero tienen que estar en forma. Saben jugar a la pelota y de muy buena manera, pero tienen que entender el fútbol. Volvió Santiago Pierotti, que entrenó tres semanas después de estar ausente cinco semanas por lesión. Los chicos son el patrimonio del club, pero si no los cuidamos nosotros, ¿quiénes los van a cuidar?, aparte los chicos están jugando".

El testimonio pertenece a Eduardo Domínguez, cuando el director técnico de Colón cerró la conferencia de prensa tras la victoria 2-0 del sabalero sobre Atlético Tucumán este martes por la noche en la Ciudadela tucumana. El DT rojinegro se refirió de esta manera teniendo en cuenta la cantidad de futbolistas juveniles que participaron del triunfo colonista visitando al Decano.

La opinión de Domínguez tiene mucho que ver con lo que expresó el coordinador de las divisiones inferiores de Colón, Adolfo Manetti, en una entrevista concedida al programa "Diez en Deportes", por LT10, pocas horas después de lo señalado por el DT sabalero.

Manetti comenzó hablando sobre las condiciones en las cuales se trabaja durante la pandemia: "Lo que más afecta es la parte psicológica, es lo más difícil de manejar, no todos tenemos la misma resistencia a la adversidad, es sin dudas lo más difícil. Contener a los chicos y a sus familias. Es lo que tratamos de hacer en este tiempo. Si la AFA nos permite trataremos de regresar a los entrenamientos de a poco. Los clubes afiliados a AFA tenemos que recibir el permiso, no pasa lo mismo con los equipos de Liga. Ya que acá no se paga una cuota, sino que todo lo contrario, los chicos viven en la pensión del club y se hacen cargo de diferentes situaciones".

En cuanto a la dura situación económica que lleva a los técnicos a mirar a las inferiores, indicó: "Eso fue algo que precipitó la llegada de chicos más rápido, pero fui coordinador ocho años con la gestión Vignatti, luego cuatro con Darrás y en otra gestión, hasta que volví. Hay jugadores de mi época de coordinador que jugaron 10 o 15 años en primera, esa es la misión. Lo difícil no es llegar, sino mantenerse y tener una carrera profesional. Pero ahora se precipitó esta situación. Es muy poco lo que ingresa a los clubes, salvo alguna publicidad o los ingresos de TV".

Luego se lo consultó sobre si Eduardo Domínguez "baja línea" de cómo deben jugar las inferiores, y Manetti contó: "Esto está todo planificado, no es nada tirado de los pelos. Anteriormente, en la otra gestión, lo llevamos a cabo, con jugadores como Prediger. Además, hay una relación estrecha con el DT de Primera División, pasó lo mismo en los otros años que estuve como coordinador, como "Pacho" Maturana, Fossati, Piazza, Bauza... De todos los que se acuerden que estuvieron dirigiendo al equipo, yo fui coordinador".

Y destacó: "Con Eduardo hablamos, jugamos como lo hace la Primera División. En 2020 no hubo fútbol, pero hoy se busca presión, buscando la pérdida del contrario y atacar rápido. Es lo que tratamos de hacer. Hacerle perder el balón al contrario, ser vertical y atacar lo más rápido posible. Los equipos juegan con dos delanteros y extremos. El fútbol juvenil de AFA es como el de Primera, te equivocás y sacás del medio".

El uno por uno de los pibes

El coordinador de inferiores de Colón, Adolfo Manetti, reveló las condiciones de cada uno de los juveniles que Eduardo Domínguez subió a Primera División.

Joaquín Enrico: "Es un arquero con muy buen físico, es atajador, evolucionó mucho, es categoría 2001, tiene muy buen futuro. Tenemos varios arqueros buenos, como Masuero y Bruno que trabajan con el plantel de Primera. Mide 1.91, es ágil y muy atajador".

Agustín Arcando: "Es un marcador central, tiene buen físico. Tiene fuerza, es muy concentrado y con ganas de seguir progresando. Es categoría 2001".

Juan Pablo Glavocic: "Es lateral izquierdo, zurdo, buen jugador. Es fuerte, hace sentir la marca, tiene que demostrarlo arriba. Es todo lo que hicieron en juveniles, son chicos que se toman las cosas en serio".

Luis Schlishting: "Es un lateral derecho, atento, fuerte, rápido y muy bueno en la marca. Es categoría 2002, y tendrá que demostrar".

Tomás Moschión: "Jugó partidos en Reserva, es buen jugador, tiene despliegue. Eduardo Domínguez lo conoce de cuando estuvo en su primera etapa, ya que lo había subido".

Tomás Giandolfi: "Es un extremo que puede desempeñarse por derecha o izquierda, es derecho, tiene mucha dinámica. Es buen jugador".

Conrado Gómez: "Es categoría 2003, lateral derecho, tiene buen físico, es fuerte, viene de una categoría que fue campeón de AFA. Hay muchos jugadores de esa división que ya están subidos al selectivo".

Alex Aranda: "Es un extremo zurdo, importante, encarador, picante y hace goles. Es muy determinante en el uno por uno".

Juan Cruz Zurbriggen: "Es zurdo, jugó muchos partidos en Reserva, buen físico, es aplicado y sabe que tiene que entrar la pelotita. Son todos buenos jugadores, esperemos que tengan suerte".