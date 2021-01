https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Activan la mesa de trabajo permanente entre provincia y municipio

Habrá más controles sobre la circulación e intentarán que no se desmadren las playas

Al aguardo del DNU de Nación imponiendo el toque de queda nocturno, en la capital reforzarán los controles para reducir la movilidad social. Ante el fin de semana que se viene, harán mayores supervisiones en las playas para que la gente no se aglomere. Este viernes se conocerán los operativos. Casi un 40% es la tasa de positividad local.

Por Luciano Andreychuk SEGUIR En una postergada reunión entre la Ministra de Salud Sonia Martorano y el intendente Emilio Jatón -iban a reunirse ayer, pero hubo reunión por videoconferencia entre el presidente de la Nación y los gobernadores-, este jueves se encontraron alrededor de una misma mesa para cruzar los datos epidemiológicos y trazar líneas de acción con el objetivo de frenar la escalada de casos de Covid-19 positivos en la ciudad capital. Lo que dejó en limpio el cónclave fue que una vez esté la letra chica del DNU de Nación con la declaración del toque de queda sanitario nocturno, en la capital se reforzarán los controles en la circulación social y en las playas, con el objetivo de que la gente no se aglomere, pieza clave para cortar posibles cadenas de contagios. Este viernes el municipio dará a conocer cómo serán los operativos durante el fin de semana y qué medidas se tomarán a partir de los decretos nacional y provincial. La reunión, además, formalizó una mesa de trabajo permanente entre provincia y municipio. Los encuentros "serán frecuentes", le dijo a la prensa el secretario de Salud, Jorge Prieto. "La mesa es una nueva estrategia en el control de (la circulación de) la población. Y nos permitirá, además, afinar la vacunación en la ciudad sobre la mayor cantidad de personas posible, a medida que vayan llegando las dosis", agregó el funcionario. Jatón dijo que se está al aguardo del decreto nacional. "También puede haber un decreto del gobernador (Omar Perotti) que regule la circulación social en la ciudad. Esperaremos...", declaró el intendente. Y consultado sobre qué pasará con la actividad gastronómica (de establecerse el toque de queda nocturno), se limitó a decir que "se va a respetar el decreto provincial, que seguramente será una adaptación del nacional. Si esa medida llega, habrá que acatarla". Playas y fiestas clandestinas En el mientras tanto y al aguardo de las definiciones finas, Jatón trazó el Norte de cómo administrar conjuntamente la pandemia: "Primero, articulando cómo será la vacunación, que va a ser masiva en los próximos meses; y segundo, cómo enfrentamos este momento sanitario. Entregamos (a los funcionarios provinciales) un diagnóstico de situación, cruzamos datos que son coincidentes. Así, este fin de semana habrá operativos de control conjuntos, sobre todo en los sectores de playas". "¿Y con las fiestas clandestinas? ¿Cómo se controla algo que ocurre 'puertas adentro'?", fue una de las preguntas. Según el primer mandatario local, lo que dicen los datos es que "los contagios pasan por los contactos familiares, pero también por la aglomeración de personas. Entonces, lo que se hará es bajar la circulación, y controlar las playas". Consultado por El Litoral sobre si habrá agentes de seguridad provinciales en los operativos, sobre todo en lo que será la circulación vehicular y peatonal, el intendente afirmó que sí. "Eso se articulará con Nación, Provincia y municipio. Por eso, estas mesas de trabajo serán más frecuentes". Locales gastronómicos -Si se define la restricción nocturna, ¿cómo se trabajará con los bares y locales gastronómicos? Porque sus titulares dicen que este toque de queda los terminaría de liquidar... - preguntó un cronista al intendente. -Vamos a mantener una reunión con ellos. El decreto nacional aún no está, y seguramente deberemos esperar el provincial. Igualmente si hay una decisión coincidente de ambos estamentos, habrá que acatar las medidas administrativas. Prieto quiso dejar en claro que no habrá ninguna restricción laboral. "Las actividades van a seguir vigentes en función de todos los decretos que tenemos a la fecha. Lo que se va a restringir es la movilización de las personas en un determinado horario. Pero los bares, restaurantes, playas, la actividad turística, todo seguirá marchando. Lo importante es que estas actividades sean lo más cuidadas posible" La idea de limitar la movilidad social va de la mano de la reducción de la circulación viral. La ecuación es simple: "Como se sabe, el virus se mueve a medida que se mueven las personas y, por eso, en este momento hay que limitar esa movilización social. Las estrategias que hablamos con Emilio (Jatón) fueron, además de los dispositivos de vacunación, las posibles movilidades que se determinarán para la capital... El municipio va a poner a disposición todo el recurso propio en materia sanitaria. Esto será de ahora en más un trabajo en forma conjunta", cerró Prieto. Casi 40% de positividad Este diario le consultó a Jorge Prieto sobre las variables epidemiológicas en la ciudad hoy: el tiempo de duplicación de casos; la tasa de positividad (comparación entre cantidad de testeos y cantidad de diagnósticos positivos), y el Rt (tasa de transmisión promedio o "de contagiosidad", es decir, cuántas personas contagia una positiva de Covid-19). El médico dijo que el tiempo de duplicación de casos hoy no se puede medir "porque el número de casos es muy alto, y el valor (de la duplicidad) no termina siendo representativo. Pero sí tenemos un 36-37% de tasa de positividad". -¿Se aceleró la foto que dejó el verano europeo, tras el cual apareció la segunda ola de contagios en el Viejo Continente? -Aquí estamos cabalgando dos situaciones muy particulares. En diciembre, hubo acontecimientos de celebración en las vísperas de Navidad y Año Nuevo; se movilizaron muchas personas. Lo que estamos viendo puede ser o un encabalgamiento entre un rebrote de diciembre (por esas circunstancias festivas), o el inicio de la segunda ola. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

