Continua la Copa Maradona.

El "toque de queda" sanitario no afectará al fútbol profesional

Las restricciones horarias de circulación no regirán para el fútbol.

El fútbol argentino no tendrá que modificar el horario de sus partidos nocturnos pese a la restricción en la circulación que el Gobierno nacional aplicará desde mañana, tal como confirmó el jefe de Gabinete Santiago Cafiero. La medida no afectará la programación de la última fecha de la Copa Diego Maradona porque la actividad estará exceptuada.

El “toque de queda nocturno” regirá de 23 a 6 de la mañana, según fuentes oficiales, aunque esta franja horaria podría variar dependiendo la provincia. “Las medidas van a estar esta tarde, ya se están redactando. Se publicará este viernes”, confirmó Cafiero. En otras palabras, no se podrá salir a la vía pública en ese horario, excepto los trabajadores esenciales. Foto: Gentileza

​ A la Copa Diego Maradona le resta la fecha final y luego el partido por el título que se jugará el 17 de enero en San Juan entre los ganadores de cada zona de la fase Campeonato. Desde la Liga Profesional aseguran que se mantendrá el horario de las 21.30, aunque los partidos terminen dentro del horario de la restricción, como es el caso del partido entre Colón y Talleres el domingo 10 de enero.

Además, la semana que viene habrá semifinales de Copa Sudamericana con los partidos entre Lanús - Vélez y Defensa y Justicia - Coquimbo, y ambos fueron programados por la Conmebol para miércoles y jueves a las 21.30.

Una vez finalizada la Copa Diego Maradona, el fútbol de Primera división se reanudará a partir del viernes 12 de febrero con la disputa de un torneo corto dividido en dos zonas de 13 equipos.



