El acusado no habría declarado

Procesan a un militar acusado de abuso sexual contra su hija en Santa Cruz por más de 10 años

La abogada de la víctima, Jovita Vivar, expresó que la joven "no puede hablar porque está con tratamiento médico y padece secuelas graves de los abusos, violaciones, golpes y amenazas que ese sujeto le propinó durante casi toda su vida"

