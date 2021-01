Encontró una bolsa con plata en Rosario y busca a sus dueños para devolvérsela

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Junto al dinero había una nota que lo conmovió. Sólo la devolverá a quien le diga lo que dice el escrito y que le detalle el monto del efectivo hallado

Un joven operario de Roldán, provincia de Santa Fe, encontró una bolsa con dinero cuando iba camino a su trabajo, y ahora busca a su dueño para devolvérsela. A pocas horas de terminar el 2020, Walter Herrera, un joven operario roldanense de 30 años, iba hacia su trabajo cuando pisó con su moto una bolsa. Detuvo la marcha, regresó y al abrirla se encontró con una importante suma de dinero y una nota que lo conmovió.

Desde entonces, no deja de buscar a la persona que la perdió. Redes sociales, medios locales, el boca a boca; todo lo intentó. Pero hasta ahora, a una semana del hallazgo, el o la dueña no apareció. Su sospecha es que quizás se trate de alguien que no vive en la ciudad. Sólo la devolverá a quien le diga lo que dice el escrito y que le detalle el monto del efectivo hallado. “Sé el sacrificio que hay detrás porque, por lo que dice la nota, es más o menos lo que ando necesitando y pienso en lo que estoy haciendo para conseguirlo. Conozco lo que es no tener plata. Imagino lo que está sintiendo quien lo perdió, por eso estaría bueno devolvérselo”, afirmó.

El joven relató que eran las 5.50 AM del miércoles 30 de diciembre cuando se dirigía a la fábrica donde trabaja a ciento cincuenta metros antes, pisó con la rueda delantera una bolsa. “La moto pegó un saltito, entonces di la vuelta y, cuando la abrí, vi la plata. No sé si quien la perdió lo hizo durante la noche o más a la madrugada. Quizás iba en moto o en bici, o la llevaba en una mochila y se le cayó. Puede ser que se dirigiera a tomar el colectivo en la garita de la ruta para ir a Rosario o a Carcarañá; mil conclusiones saqué”, cuenta el protagonista. Walter se entusiasma pensado que “si compartimos todos la búsqueda, podremos encontrar a la persona y así se queda tranquila”. Cuando la gente le agradece su actitud, advierte: “No hay nada que agradecer, estoy haciendo lo que cualquier persona hubiera hecho”.

Primero hizo la publicación de su hallazgo y búsqueda en su muro de Facebook y pidió que quien lo leyera lo viralice. Luego insistió por los medios locales. Para contactarlo aclara que en la red social aparece con su nombre y apellido y en su foto de perfil está vestido con una remera negra y tiene colocada una cadena en su cuello. “A mi publicación la compartieron más de 700 personas, sospecho que quien lo perdió no es de acá porque en Roldán cuando alguien publica, aunque sea una llave, enseguida aparece el dueño. Recibí muchos mensajes de personas que me dicen que el dinero es de ellos, pero cuando les pido datos, no coinciden con lo que tiene la bolsa. Me extraña que su verdadero dueño no aparezca porque, por lo que dice la nota, necesita ese dinero. Yo estaría como loco buscándolo”.

Según Walter, lo que tiene que comprar con el efectivo hallado, “es algo muy necesario” y reconoce que él también necesita “cosas, pero no puedo tenerlas con algo que no lo trabajé”. Su posteo con el mensaje con el que inició la búsqueda dice: “Me gustaría devolverla porque sé el esfuerzo que debe haber detrás. Por favor no se quieran adueñar de lo que no es suyo, no voy a decir la cantidad ni qué clase de billetes son, ni datos de la nota. Sinceramente a quien me diga cuánto era y qué decía la nota voy a dárselo”.

No es la primera vez que Walter tiene una actitud de este tipo. Según relata “la vez pasada también encontré una billetera grande en una canchita del pueblo, que ya no tenía dinero adentro, pero sí mucha documentación. Era de un policía de Rosario, lo busqué por Facebook y se la pude devolver por suerte”. Al consultarle si en la bolsa había mucho dinero, respondió con la síntesis de su meta: “Hay bastante plata, la suficiente como para buscarla por todos lados”.

Walter es de familia humilde. Trabaja desde hace un año en una fábrica metalúrgica. Antes, se desempeñó por cinco años como albañil siguiendo los pasos de su padre que “toda su vida trabajó y trabaja” en ese oficio. Tiene una nena de cinco años que vive con su madre pero que ve diariamente. Se hizo la casa en el mismo terreno de su papá “atrás de todo”. "Conozco lo que es no tener plata, de chico vivía en Rosario en barrio Godoy y a mis 12 años pedía monedas en el semáforo de Circunvalación y Córdoba. Hoy estoy bien, de a poco voy progresando. También tuve suerte; la moto con la que voy a trabajar me la gané en uno de los carnavales que se hacen en Roldán. Creo que cuando uno se comporta como corresponde, todo vuelve", resumió el joven.