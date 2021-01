Sofía "Jujuy" Jiménez filmó a un hombre que la acosaba

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La modelo expresó su incomodidad con el momento vivido. El hecho ocurrió cuando salía del canal donde trabaja. Emitió un mensaje a las mujeres que la siguen.

Sofía Jujuy Jiménez salía de hacer Informados de todo, el ciclo que lidera junto a Horacio Cabak, por América TV cuando vivió un momento muy incómodo: un hombre la acosó en la vía pública. El momento quedó registrado en sus historias de Instagram, donde la periodista y modelo expresó su malestar y emitió un mensaje a las mujeres que la siguen.

Recién salida de América, Jujuy grababa historias en la calle donde bromeaba: “Y ahora salgo del programa, toda divina y diosa... ¿Dónde la seguimos?”. Acto seguido estaba mostrando que se había manchado todo el rostro por el contacto del barbijo con el lápiz labial, cuando su cara se transformó.

En una tercera historia, ya desde el interior de su vehículo, explicó: “Perdón, pero hay un señor a mi derecha que me está acosando. Bueno me está persiguiendo. No sé si mostrarlo o no. Miedo igual”. Y continuó grabando casi en silencio, pero murmurando sus deseos de que se marchara pronto. Allí escribió: “Malditos babosos (para no decir otra palabra)”.

El hombre en cuestión se marchó y minutos después Jujuy quiso explicar la secuencia de los hechos y su reacción: “Recién me reía, pero claramente no es gracioso. Salgo del programa y este tipo me ve y me grita no sé qué cosa. Frena. Da la vuelta y yo venía caminando y veo que me aparece acá (a su lado) mientras estaba grabando la historia anterior. Y estaba el tipo ahí. Me río por los nervios, pero no da, no está bueno. ¿Qué onda?” Y concluyó: “Tipo grande encima. Tengan cuidado”.