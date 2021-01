https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

EEUU Representantes de la cultura estadounidense repudiaron a Trump y los hechos en el Capitolio

Personalidades de la cultura de Estados Unidos como Stephen King, Sacha Baron Cohen y Cardi B, entre otros, repudiaron los sucesos violentos ocurridos el miércoles en Washington por manifestantes nacionalistas que tomaron el Congreso en apoyo al presidente Donald Trump, que había denunciado fraude electoral y obtenido sucesivas derrotas en la Justicia.



La irrupción violenta de manifestantes en el Capitolio, mientras se celebraba la legitimación del acto eleccionario por parte de ese cuerpo legislativo, del mandatario electo del partido demócrata Joe Biden, tuvo como resultado un nuevo intento de desconocer el resultado y la muerte de cuatro personas, tras un discurso del mismo Trump minutos antes alentando la protesta.



En las redes sociales entre las repercusiones hubo una fuerte reacción desde el mundo de la cultura norteamericana, donde predominan "la rabia e indignación", según informa el diario ABC de España.



Los mensajes fueron desde señalar al propio Trump como instigador de los hechos, hasta el pedido de destitución del mandatario que finaliza su primer mandato el 20 de enero sin haber conseguido la tradicional elección para un segundo período republicano.



El músico pop Stevie Wonder, autor de "I just called to say I love you", pidió que se invoque la Enmienda 25 de la Constitución para que se lo destituya: "Es hora de que los líderes de este país invoquen la 25ª Enmienda. ¿No es obvio? Hoy me ha entristecido la incredulidad con lo que está pasando en mi país, un país que ha inspirado mis canciones de esperanza y amor", y dijo estar desconsolado y asombrado ante un Trump al que calificó de "narcisista y peligroso" porque puso "vidas en peligro" y "fomentó la sedición violenta contra nuestro gobierno".



Por su parte, el director de cine Sacha Baron Cohen criticó a Facebook y Twitter diciendo que no era suficiente que suspendieran las cuentas del mandatario republicano unas horas: "Trump instigó un acto de terrorismo interno contra América. Facebook y Twitter han prohibido a otros extremistas de forma permanente. Deben prohibir a Trump permanentemente, ¡ahora!".



Antes de que trascendiera que Trump se había comprometido a una "transición ordenada", el escritor de best sellers de terror Stephen King señalaba: "Lo único que podría detener esto es que Donald Trump conceda la elección". A la vez recordaba que "en 1968, la policía inundó a los manifestantes pacíficos con garrotes y gas lacrimógeno. Usaron gas lacrimógeno y palos en la iglesia de St. John para que Trump pudiera sostener una Biblia. Con esta turba, están jugando bien", en contrapunto con la situación vivida ayer.



En un último hilo escribió en prosa plagada de metáfora alusiva: "La marea ensangrentada se desata, y en todas partes. La ceremonia de la inocencia se ahoga. Los mejores carecen de toda convicción, mientras que los peores, están llenos de intensidad apasionada...." y por último preguntó: "¿Qué bestia tosca, llegada su hora, se arrastra hacia Washington para nacer?".



A su vez, el escritor Don Winslow, después del comunicado de Trump aceptando la certificación de Biden, manifestó que "después de un acto sin precedentes para Estados Unidos y sus valores, si dejamos que Trump se salga con la suya con lo que ha hecho aquí, incluida la sangre derramada este miércoles, estamos completamente perdidos como país".



También se denunció la escasa acción policial para frenar la irrupción en el Capitolio y según el ABC, la cantante Cardi B denunció este accionar comparándolo con la represión ejercida por las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones antirracistas de Black Lives Matter tras el asesinato de George Floyd a manos de la policía.



"¿Dónde está la Guardia Nacional?" cuestionó la cantante, mientras que criticó que a los manifestantes de Black Lives Matter se los comparara con "animales salvajes" por reclamar.

Con información de Télam