Jueves 07.01.2021

Día negativo también para el trigo y el maíz El precio de la soja retrocedió US$ 3 en Rosario y cerró a US$ 342 la tonelada

El precio de la soja cayó hoy US$ 3 hasta los US$ 342 la tonelada en el mercado físico de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en una jornada en la que el trigo y el maíz tuvieron también resultados negativos, a tono con lo sucedido en Chicago.

En lo que respecta a la soja, la mejor oferta con entrega contractual se ubicó en los US$ 342 por tonelada, US$ 3 por debajo de lo ofrecido en la jornada de ayer; mientras que por entrega en marzo se ofrecieron US$ 337.

En cuanto al segmento de campaña 2020/21, la oferta abierta de compra por soja con entrega entre abril y mayo se mantuvo igual que ayer en US$ 330.

Por maíz con entrega contractual, la oferta volvió a ubicarse en US$ 195 por tonelada, sin cambios con respecto al día de ayer; mientras que la posición febrero cayó US$ 2 hasta los US$ 196 por tonelada.

En tanto, la oferta de compra por maíz con entrega entre marzo y abril se ubicó en US$ 196; la descarga en mayo cayó US$ 10 hasta US$ 190, mientras que junio y julio también finalizaron por debajo de ayer ubicándose en US$ 180 y US$ 175, respectivamente.

En cuanto al trigo, se ofrecieron de forma abierta US$ 218 la tonelada para la entrega contractual, una caída de US$ 2 respecto a la ronda previa.

Luego, por el tramo febrero a julio la oferta se ubicó en US$ 222, una baja de US$ 3.

Por último, el girasol disponible permaneció en US$ 400 la tonelada y el sorgo se mantuvo a US$ 212 para la entrega entre abril y mayo.