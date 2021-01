https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Turismo, empleo y Covid-19

La gastronomía santafesina en alerta por el toque de queda sanitario

A la espera de la adecuación provincial al decreto de necesidad y urgencia que restringe las actividades en horarios nocturnos, los hoteleros y gastronómicos santafesinos recordaron que el virus no tiene horarios y no se contagia en lugares con protocolos, sino en locales clandestinos.

En la tarde del jueves, hoteleros y gastronómicos santafesinos se reunieron para delinear acciones frente a la posibilidad de un nuevo cierre de actividades. En tal sentido, emitieron un comunicado -con el título "No somos el problema, somos parte de la solución", en el que expresan que consideran la situación como "insostenible", ya que desde marzo no pueden trabajar normalmente y tampoco recibieron asistencia. Además, recordaron que trabajan con estrictos protocolos y sujetos a controles sanitarios, mientras que en la región se desarrollan eventos "clandestinos". Tenés que leer Perotti espera el DNU de Nación para luego adecuar las horas de circulación en Santa Fe Por eso, solicitan a las autoridades "medidas concretas" en resguardo de las fuentes laborales que el sector general. El comunicado completo: NO SOMOS EL PROBLEMA, SOMOS PARTE DE LA SOLUCION Ante los trascendidos que son de público conocimiento de la restricción en la circulación nocturna por la actualidad sanitaria nacional. Queremos expresar que nos encontramos en una situación que es insostenible, ya que la hotelería y gastronomía no posee solución producto de la pandemia, el turismo no pudo ser reactivado siendo la actividad primordial de nuestras instituciones ya que acumulamos 9 meses sin trabajar de forma normal, sin recibir la asistencia necesaria. Consideramos que la circulación viral no se produce en un horario determinado y mucho menos en los lugares con los protocolos que en forma conjunta diseñamos. La clandestinidad se produce en lugares no habilitados y muchas veces fuera del ejido urbano. Solicitamos con urgencia medidas concretas para encontrar en forma conjunta una solución para sostener las empresas con sus fuentes laborales.