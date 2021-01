https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 07.01.2021 - Última actualización - 23:21

23:19

No dirige el sábado ante River Lucas Pusineri dejó de ser el entrenador de Independiente

Lucas Pusineri dejó de ser el entrenador de Independiente tras las idas y vueltas de los últimos días, que incluyeron reuniones con los dirigentes y la partida del manager Jorge Burruchaga, por lo que no estará en el banco de suplentes este sábado frente a River en el cierre de la Copa "Diego Armando Maradona", donde dirigirá Fernando Berón.

En una nueva cumbre con la Comisión Directiva, el DT conoció luego del mediodía la decisión de que no continuará en el cargo, pese a que el vicepresidente Pablo Moyano había asegurado que la intención era renovar el vínculo.

Entrada la noche, alrededor de las 21:00, Independiente oficializó a través de un comunicado firmado por la Comisión Directiva del club la decisión de "no renovar" el contrato, luego de un año de permanencia en el cargo.

El Club Atlético Independiente informa que no se renovará el contrato de Lucas Pusineri, vencido el pasado 31/12/2020.



Agradecemos a Lucas y su Cuerpo Técnico por la dedicación durante este año de trabajo y su gran compromiso con el Rey de Copas.



➡️ https://t.co/6yEABX9fIc pic.twitter.com/2DsK6nqN2n — C. A. Independiente (@Independiente) January 7, 2021

"La Comisión Directiva del Club Atlético Independiente decidió no renovar el vínculo de Lucas Pusineri, vencido el 31/12/2020. Pusineri asumió su cargo a fines de 2019, debutando de manera oficial en enero de 2020 ante River. Cosechó once triunfos, siete empates y nueve derrotas a lo largo de su estadía al mando del Plantel Profesional", explicó en el escrito publicado en su sitio web oficial.

"Todo Independiente agradece a Lucas y su Cuerpo Técnico por la dedicación durante este año de trabajo y su gran compromiso con la institución", agregó.

En ese sentido, la dirigencia del "Rojo", encabezada por Hugo Moyano, anunció que Fernando Berón será el DT en el duelo del próximo sábado ante River, en cancha de Banfield a las 21:30, por la última fecha de la zona A de la Fase Campeonato de la Copa "Diego Maradona".

El contrato de Pusineri finalizó el 31 de diciembre pasado y la extensión iba a firmarse ese día, pero debió postergarse por una deuda que desde la institución mantienen con el técnico, cercana al medio millón de dólares.

La primera propuesta de los dirigentes había sido terminar el torneo pero el entrenador se puso firme y exigió que le aseguren hasta diciembre 2021, lo que terminó de romper las negociaciones entre las partes.

Sin chances de pelear por el título de la Copa "Diego Armando Maradona" y eliminado en cuartos de final de la Copa Sudamericana, Independiente finalmente eligió un cambio de timón, mientras que Fernando Berón o Santiago Ramírez estarían al mando del plantel de forma interina contra el "Millonario", el sábado a las 21:30.

De esta manera, el ex mediocampista del elenco de Avellaneda retiró sus pertenencias del club y siguió los pasos de Burruchaga, que renunció días atrás y explicó: "Lamentablemente, Independiente hoy no tiene rumbo. Hay reuniones de comisión y conmigo que debían hacerse y no se hacían, no me gustó eso".

"Ellos (por los dirigentes) tomaron decisiones sin consultarme y sólo había dos caminos: seguir así o irme. Era lógico dar un paso al costado teniendo una responsabilidad y no siendo escuchado", insistió "Burru".

Con información de NA