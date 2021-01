https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

No será un DNU ni tampoco obligatorio el cierre nocturno, pero se fijarán parámetros para que las jurisdicciones apliquen medidas para frenar la suba de contagios de Covid-19.

Decreto reglamentario El Gobierno facultará a los gobernadores para aplicar las restricciones nocturnas

Luego de los cuestionamientos de algunos mandatarios, finalmente el presidente Alberto Fernández firmará este viernes un decreto reglamentario que no será obligatorio, pero instruye o faculta a los gobernadores y al jefe de Gobierno porteño a llevar adelante medidas preventivas en el horario nocturno cuando la curva de contagios pegue un salto pronunciado como sucede ahora.

Así lo confirmaron voceros presidenciales a minuouno.com. Y si bien la medida aún no está terminada, aclararon que no será un Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU) sino un "decreto reglamentario" del artículo 4 de DNU 1033/2020 que estableció el Distanciamiento Social (DISPO) en todo el país hasta fin de enero.

Este viernes habrá un anuncio oficial a las 12, en conferencia de prensa entre el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; la secretaria de Salud, Carla Vizzotti; y el ministro de Turismo, Matías Lammens. Lo que trascendió es que el decreto establecerá dos principios a partir de los cuales los mandatarios podrán adoptar el cierre nocturno preventivo de comercios y limitar la circulación de personas.

Por un lado, el Ministerio de Salud nacional establecerá un coeficiente de contagios de coronavirus cada 15 días. Los distritos que superen ese valor, que se comunicará hoy, y además reporten más de 150 contagios por cada 100.000 habitantes estarán habilitados para aplicar restricciones nocturnas.

Las medidas preventivas no serán obligatorias, es decir, los gobernadores podrán o no instrumentarlas, pero desde Presidencia se recomendará que sí se apliquen a fin de evitar un anticipo de la segunda ola de coronavirus, que se esperaba recién para abril, pero todos temen lo peor: que se dé mismo en enero y debe suspenderse la temporada de verano apenas arrancó, así como volver a paralizar la economía, lo último que pretende Fernández.

El horario que proponía Nación era cierre de bares, restaurantes y boliches de 23 a 06, así como la prohibición de circulación en la vía pública en esa hora; mientras que el transporte público quedaría limitado sólo para trabajadores esenciales durante la vigencia del cierre nocturno.

Tras las críticas de Mendoza, Córdoba, Neuquén, Río Negro, Tierra del Fuego, la Ciudad y algunos distritos de la Costa Atlántica, el Gobierno dará la autonomía a los mandatarios a definir el horario de cierre en sus respectivos distritos.

El gobierno porteño acordó con Nación restringir el horario de los restaurantes, bares y boliches. Y, al respecto, dialogó con la administración bonaerense para acordar en conjunto un horario común de cierre de los locales gastronómicos.

"Queremos que tanto en la Ciudad como en el Gran Buenos Aires todos los comercios cierren a la misma hora", explicaron voceros del gobierno de Axel Kicillof a este portal. Al filo de este jueves, todavía no se habían puesto de acuerdo en el horario.

Según supo minutouno.com, la propuesta de la Ciudad va en línea con el pedido de las cámaras gastronómicas porteñas: que el cierre se dé desde las 00 y hasta las 05, mientras que Nación sugirió desde las 23 y hasta las 06. Los restaurantes dicen que las personas acuden a los locales hasta las 23 en su mayoría, por eso plantearon extender el cierre una hora más tarde.

Por otro lado, fuentes oficiales del gobierno porteño señalaron que no limitarán la circulación de las personas durante la noche y la madrugada. "Nuestra restricción será sólo para la actividad comercial, pero no para la movilización de la gente por la calle", afirmaron a este portal.

En tanto, resta definir la postura que adoptará la Provincia con los municipios de la Costa Atlántica. Como el DNU le daría autonomía a cada jurisdicción de definir qué medidas adoptarán o no, los partidos de las zonas balnearias podrían no aplicar ningún tipo de restricción para no limitar más la actividad económica en esos distritos, tan afectados en 2020 por la cuarentena y el cierre del turismo.