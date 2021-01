Calderón: "Siempre supe que al puesto lo tenía que pelear"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Increíblemente, no había arrancado en la consideración del entrenador. Desde que volvió a la titularidad, el equipo se muestra mucho más ordenado y firme cerca de Moyano. "Podemos hacer varios goles", se ilusiona.

Increíblemente, no había arrancado en la consideración del entrenador. Desde que volvió a la titularidad, el equipo se muestra mucho más ordenado y firme cerca de Moyano. "Podemos hacer varios goles", se ilusiona.

"Siempre supe que al puesto lo tenía que pelear. Ya cuando se fue Leo (Madelón), todos entendimos que teníamos un nuevo desafío y debíamos pelear por el lugar. Los técnicos eligen 11 jugadores y a veces te toca esperar. Así que entrené al máximo hasta que me toque otra vez la posibilidad y después aprovecharla al máximo". Así de frontal se expresó el defensor de Unión, Franco Calderón, en la habitual conferencia de prensa virtual, en la previa del partido de este sábado a las 17.10 ante Patronato por la Zona Complementación de la Copa Diego Maradona.

En cuanto a cómo pasó de ser "cómodo suplente" a titular firme en el equipo del "Vasco", el cuevero fue contundente: "Nadie me dijo nada. No hablé con el técnico. Entiendo bien todo. La cosa es así. Capaz que no volví al 100% y eso hizo que no pudiera arrancar de titular y el DT notó capaz que andaba flojo. Pero me seguí esforzando y aprovechando las oportunidades. Con Lanús sabía que tenía que rendir".

Franco Calderón, a su vez, habló de la demorada renovación de su vínculo contractual con el club: "Como dije antes, a mí Unión me tiró la idea de renovar. Nada más le pedí que me aguante por mi nuevo tema de representación, que una vez que pase eso iba a firmar. Lo aclaré varias veces y se terminó dando así. Después, la situación de mi hermano (N. de R.: Pablo, también defensor) es una determinación que toma el técnico".

En cuanto a estas dos victorias consecutivas (Lanús acá y Aldosivi en Mar del Plata), Calderón dijo: "Al equipo lo veo bien hace varios partidos. No desde que empecé a jugar con Lanús. Hubo partidos que jugamos bien y no se daban los resultados. Creo que se hicieron cosas positivas y aún hay cosas por corregir. Gracias a Dios la historia empezó a dar resultados positivos".

Y en lo que hace a las opciones de jugar en el fondo tatengue, hizo un breve repaso: "Cuando se fue el Negro (N. de R.: Yeimar Gómez Andrade), sabía que podía tener chances de entrar al equipo. Después cuando Leo me dio el puesto me afiancé y traté siempre de hacer lo mejor para sostenerlo. Luego vino el parate por la pandemia y algunos jugadores volvieron bajos. Son cosas que pasan en todos lados y acá no fue la excepción".

El mismo Calderón se metió en el famoso cambio de esquema o sistema de juego de Unión: "Como todos sabemos, cada técnico tiene sus formas y tenemos que adaptarnos. Era una forma diferente a la Madelón, pero el equipo se afianzó. Los resultados en un momento no se dieron y el equipo jugaba bien con ese esquema (4-3-3). Ahora se cambió (4-4-2) y los resultados aparecieron. Son cosas que pasan en este deporte".

Finalmente, el canterano se mostró optimista de cara al juego con Patronato de este sábado: "Nos vemos con chances. Hoy en día, como están las cosas, no dependemos de nosotros, pero creo que hay que abrir el marcador y ver qué pasa. Puede ser que hagamos varios goles, esperando una manito de Lanús, que es un equipo difícil. Las posibilidades están y estamos con ilusiones de clasificar".