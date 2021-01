https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Comisión Nacional de Regulación de Transporte

Por ahora no habrá restricciones en el transporte de larga distancia

El titular de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, José Ramón Arteaga, dijo hoy que, "por ahora, no habrá restricciones en el transporte de larga distancia en horario nocturno" y destacó que, debido al aumento de contagios de casos por coronavirus, los controles se intensificarán.

