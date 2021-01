Eterno David Bowie: publican dos cóvers inéditos a 74 años de su nacimiento

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En el día del cumpleaños del Duque Blanco, Rhino Records lo celebra con la presentación de dos canciones inéditas.

Hoy, 8 de enero del 2021, David Bowie hubiera cumplido 74 y para conmemorar la vida y el legado artístico del inglés Rhino Records publicó dos covers del Duque Blanco: uno de un tema de John Lennon y el otro, de uno de Bob Dylan.

El primero se trata de una versión propia de Bowie de “Mother”, el single de John Lennon/Plastic Ono Band, el primer disco en solitario del ex-Beatles. Este cover, que data de entre 1997 y 1998 y fue grabado en Bermudas y la Ciudad de Nueva York junto al mítico coequiper de David, Tony Visconti, estaba destinado a integrar un proyecto en tributo al cantante de “Imagine”, lo cual nunca ocurrió.

Por otro lado, está la reinterpretación del londinense de "Tryin’ to Get to Heaven", track que fue incluido en el LP ganador del Grammy de Dylan en 1997, Time Out of Mind. En esta oportunidad, la grabación también se realizó en la Gran Manzana en 1998 mientras el alterego de Ziggy Stardust trabajaba en su álbum en vivo, LiveAndWell.com, que se publicó en noviembre de 1999 (y que será re-editado este mismo mes, más precisamente el viernes 15).