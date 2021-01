https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

No ha muerto

Diez canciones para recordar a Elvis Presley en su 86° cumpleaños

Elvis Aaron Presley​ fue uno de los cantantes estadounidenses e iconos culturales más populares del siglo XX, conocido ampliamente bajo su nombre de pila, Elvis, o "El rey del Rock and Roll". Nació el 8 de enero de 1935, en Tupelo, Misisipi, Estados Unidos

Para algunos no ha muerto, otros juran haberlo visto y no falta el que diga que vive escondido de la fama. Pero lo cierto, es que más allá de las teorías, Elvis Presley dejó un legado invaluable de clásicos. Aquí tenemos solo algunos de sus éxitos, para conmemorar 86 años de su nacimiento (el 8 de enero de 1935 en Tennessee). Él fue capaz de mezclar el rock, el blues y elementos del country, abriendo el panorama musical como nadie lo había hecho antes.

Tenés que leer Benjamin Keough, nieto de Elvis Presley, fue hallado sin vida y sospechan de un suicidio 1. That´s All Right Fue el primer sencillo que grabó y lo llevó a tener la oportunidad de iniciar una carrera. La canción fue compuesta originalmente por Arthur Crudup). 2. Heartbreak Hotel Una canción que disparó su fama y que se convirtió en número 1 en la lista de las 100 canciones más populares de la revista Billboard. 3. Mistery Train La canción compuesta por Junior Parker en tono de country, tiene una nueva vida cuando Elvis decide grabarla y consigue llevarla a público más amplio. 4. Blue Suede Shoes Carl Perkins se hizo famoso con esta canción en 1956, pero cuando Elvis decidió hacer su propia versión, la llevó a convertirse en un clásico.

5. Don´t be cruel Fue grabada por Presley en 1956 y se incluyó en el Salón de la Fama del Grammy en 2002. Es un clásico en el que Elvis explora todo su halo romántico Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ronnie Wood (@ronniewood) 6. Love me Tender Cuando Elvis Presley interpretó esta canción en The Ed Sullivan Show, causó revuelo. Luego vino la película homónima y el sencillo se convirtió en un éxito sin precedentes. 7. Jailhouse Rock El himno rockanrolero que también tuvo película y que mostraba al rey destilando una potencia inusitada para esta canción compuesta por Jerry Leiber y Mike Stoller. 8. Viva Las Vegas Un himno alegre para la ciudad del pecado. Elvis retomaría la fórmula de hacer un sencillo y una película, en la que actuaría con Ann Marget. 9. Suspicious Mind El compositor Mark James grabó su canción esperando que fuera un éxito, pero no lo logró. Luego Elvis hizo su magia y la convirtió en otro de sus clásicos. 10. Always on my Mind En 1972 Elvis se divorcia de su esposa Priscilla y lanza esta canción para revelar sus emociones ante la ruptura.