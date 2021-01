https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

NBA

"Campazzo no entró porque Dallas jugó con grandes", reconoció el DT de Denver

"Facundo no entró porque ellos jugaron con altos, por lo que nosotros también lo hicimos", aseguró el entrenador .

El entrenador de Denver Nuggets, Michael Malone, contó que el argentino Facundo Campazzo no entró en la derrota del jueves ante Dallas Mavericks por 117 a 124 como visitante porque su rival apostó por los "grandes" de estatura.

"Facundo no entró porque ellos jugaron con altos, por lo que nosotros también lo hicimos", aseguró el entrenador en el contacto con la prensa.

La ausencia del cordobés, luego de sus dos mejores partidos desde su llegada a la NBA, sorprendió y despertó críticas en las redes sociales, principalmente de los fanáticos argentinos que se quedaron hasta la medianoche para ver el partido que terminó pasadas las 2 de la mañana.

De esta manera, Campazzo, de 1.79 de altura pero con una enorme capacidad defensiva, aguardará por el partido de mañana frente a Philadelphia Sixers, desde las 17, hora de la Argentina. Con información de Télam