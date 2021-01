https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Mejoría

Carlos Menem salió del coma y está consciente

El ex presidente y actual senador nacional Carlos Saúl Menem salió del coma al que fue inducido el pasado 24 de diciembre y se encuentra "bastante mejorcito", conrmó este viernes su ex esposa Zulema Yoma.

"Menem está gracias a dios bastante mejorcito, por suerte", dijo a EFE Yoma y confirmó que el veterano político peronista se encuentra consciente. El senador y exmandatario fue internado el 15 de diciembre en el sanatorio Los Arcos, del barrio porteño de Palermo. Ingresó por una infección urinaria, pero luego el cuadro se agravó por complicaciones cardíacas y, desde el 24 de diciembre, estaba en coma inducido. Tenés que leer Antonella Menem, furiosa por no poder ver a su abuelo Días atrás, su hija, Zulema, había publicado un emotivo mensaje en sus redes sociales con una foto que mostraba una de sus manos entrelazadas con la de su padre. “Te ganamos 2020", posteó.