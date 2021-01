ANMAT prohibió un alcohol líquido y un alcohol en gel

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió hoy viernes un alcohol líquido y uno en gel que se vendía a través de redes sociales, ya que es realizado por una empresa no habilitada para fraccionar el líquido.

A través de la Disposición 178/2021, publicada este viernes en el Boletín Oficial, el organismo conducido por Manuel Limeres estableció la prohibición del «uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional de todas las presentaciones de los productos rotulados como ‘F+C Alcohol líquido 97º neutro. Higienizante y sanitizante instantáneo. Uso doméstico y hospitalario. Uso externo. Producido por Farma- Chem. Industria argentina’ y ‘F+C Alcohol en gel neutro. Higienizante y sanitizante instantáneo. Uso doméstico y hospitalario. Producido por Farma-Chem. Industria argentina'».

En atención a la leyenda del rótulo de los productos que indica la condición de su uso doméstico se realizó la consulta al Departamento de Domisanitario, Cosméticos y Productos de Higiene Personal, quien informó que no se hallaron productos autorizados como alcohol etílico ni como alcohol en gel que corresponda a la marca `F+C´ ni empresas habilitadas bajo el nombre de Farma-Chen. También agregó que la concentración de 97% no podría corresponder a un producto cosmético ni a un producto de uso doméstico», explicó el organismo.

Además, se corroboró que la empresa Farma-Chem «no se encontraba entre los establecimientos habilitados para fraccional alcohol medicinal», así como también la graduación era superior a lo establecido legalmente: «Debe contener no menos de 92,3 por ciento y no más de 93,8 por ciento en peso, correspondiente a no menos de 94,9 por ciento y no as de 96,0 por ciento en volumen de C2H5OHa 15° C».



En ese sentido, la ANMAT remarcó que se trata de «productos ilegítimos, toda vez que declara datos no veraces en su rotulado, que se desconoce su origen y efectiva composición».

«No puede garantizarse su calidad, seguridad y eficacia, situación que resulta en un riesgo para la salud de la población, teniendo en cuenta el contexto actual de uso de este tipo de productos destinado a la higiene y sanitización de manos», concluyó el organismo.

