Línea directa

Baches por doquier

UN TAXISTA

"Enfrente del cementerio municipal, en avenida Blas Parera hay un tremendo pozo. Ya lo he estrenado con un llantazo. Es una vergüenza total. ¿Qué está haciendo la Municipalidad, no lo ve? Eso puede provocar un accidente. Otro tanto es en plena avenida Gobernador Freyre y Lavaisse, ¡en Santa Fe capital!: increíble el abandono total, hasta una planta de tártago creció, ¿cómo puede ser posible? Por favor, recorran los barrios y vean lo que hay por todos lados. Urge dar soluciones".

Obra misteriosa

JUAN VIÑAS GAITÁN

"Soy lector del diario El Litoral de más de 50 años. Me carcome la curiosidad por saber qué obra se está haciendo y qué autoridad gubernamental, a la vera de Av. Circunvalación Oeste y Autopista Santa Fe-Rosario, detrás de Barranquitas Oeste. Hace meses veo maquinarias haciendo relleno y terraplén de tierra al borde de un reservorio, con una laguna poblada de plantas acuáticas y cubierta de desechos del cirujeo y con un olor a podrido que apesta. Supongo que será para un avistamiento de aves, pero... ¿qué aves pueden avistarse allí si hay una contaminación impresionante y lo único que queda para ver es el símbolo de la pobreza y miseria de los habitantes allí asentados, detrás del cementerio municipal? ¿Será que eso es el avistamiento, gastar tantos recursos públicos para visibilizar la pobreza? Gracias por el espacio".

Pedido a Assa

VECINOS DE GUADALUPE

"Somos vecinos de calle Antonia Godoy y Obispo Príncipe: acá hay una planta potabilizadora de Aguas Santafesinas y queremos decir que hay una persona que no sabemos quién es, porque viene en horarios que uno nunca lo ve, que se dedica a cortar el pasto y deja en condiciones totalmente desastrosas las veredas del lugar. No sabemos a quién ha contratado o tercerizado la empresa Assa, pero es una vergüenza cómo queda el sitio. Ensucia todo el barrio, no le importa nada, inclusive deja todos los yuyos desparramados adentro de la planta de Assa. Les pedimos por favor, encarecidamente, que se ocupen de esto, además de otros reclamos, como falta de iluminación, la seguridad de esta planta (porque por allí acceden y roban a las distintas casas y a diversos edificios linderos, por la falta de iluminación que tiene esta planta), como también de los malos olores, que ahora han mermado un poco, pero que el año pasado eran bastantes nauseabundos. Pedimos que manden a la persona encargada del mantenimiento y del corte de pasto a que limpie la inmundicia que deja. Somos vecinos que tratamos de tener nuestro barrio y cuadra en condiciones como corresponde y viene gente a brindar un servicio y lo único que hace es molestar y ensuciar y dejar el barrio en forma impresentable. Vengan, señores de Assa, y vean si esto es digno de un barrio como Guadalupe o de cualquier barrio de la ciudad".

Normas parejas para todos

UN LECTOR

"Por el tema de las restricciones y el Covid, el escaso grado de cumplimiento de las normas que emanan de los gobiernos municipal, provincia y nacional por parte de una gran porción de la población y atento a lo que ha sucedido en los últimos 15 ó 20 días (hago referencia a las fiestas clandestinas), donde hay centenares de personas, que impunemente desafían la normativa, la incumplen y como única reprimenda de los poderes públicos, les dan un chas chas en la cola y a dormir. Yo creo que el mensaje que están bajando los gobiernos y las autoridades todas es muy malo y peligroso. Es como decir: acá están las normas, pero bueno... cúmplanlas si quieren, si no está todo bien. Y al infractor, la única penalidad que le cabe es un reto y se van a dormir a su casa. Eso está mal, porque a los que cumplimos, aun a veces sin estar del todo convencidos, las normativas y cuidamos nuestras vidas y las de los demás nos resulta muy hiriente y agresivo, muy chocante que se tome esa actitud tan indolente con los infractores. Señores gobernantes: las normas que ustedes mismos elaboraron están para cumplirse. Si ustedes no tienen ganas, espalda o coraje para aplicarlas, entonces deróguenlas y nos vamos todos de jarana, o circulamos y o hacemos uso de nuestros anteriores derechos. Pero no que sea una parte sí y la otra no... Al que no cumple que se le imponga una penalidad dolorosa, en dinero, en lo que fuera. ¡¿Cómo van a decir que no pueden identificar al dueño de una casa?! ¿Somos todos estúpidos?, ¿para qué está el Registro de la Propiedad, los registros catastrales?"