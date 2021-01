https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se despide de Racing Beccacece: "No me pongo a pensar en agradar a los demás"

El técnico Sebastián Beccacece, quien este sábado se despedirá de Racing Club en el partido con Newell’s Old Boys, resaltó este viernes por la noche que en su carrera profesional no piensa “en agradar a los demás” cada vez que toma una decisión o diseña un planteo táctico para su equipo.

“Donde voy me muestro como soy, genuino. La energía la pongo en el grupo de futbolistas. No voy tratando de agradar a los demás”, sostuvo el entrenador rosarino, de 40 años.

El exDT de Defensa y Justicia e Independiente, entre otros clubes, decidió alejarse de la conducción de la ‘Academia’, luego de la eliminación del equipo en Copa Libertadores, a manos de Boca, en cuartos de final de la competencia.

Sin embargo, el técnico resaltó que la postura de salir de la entidad obedeció a la partida anticipada de Diego Milito, como manager deportivo.

“Me voy con quién vine (Diego Milito). Me hubiese pasado lo mismo si Víctor (Blanco) no ganaba las elecciones. No sé si está bien pero es lo que siento”, aseguró Beccacece a la señal de cable ESPN.

En relación a la discreta imagen exhibida en el cotejo de vuelta en La Bombonera ante el equipo xeneize (0-2), el todavía técnico de Racing dijo: “Cuando un plan está ideado de una forma y no sale, se ven las falencias” atribuyéndose la responsabilidad de la derrota.

“La ilusión en el grupo era muy grande. Nos costó superar ese golpe y se vio una imagen deslucida que no es la real del equipo”, puntualizó.

“Yo no fui futbolista profesional, pero desde los 22 años que estoy dentro del fútbol. Me preparé y sé de mis falencias y virtudes”, describió.

Con información de Télam