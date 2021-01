https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 08.01.2021

Tocilizumab y sarilumab Comprueban que dos medicamentos reducen la mortalidad entre los pacientes más graves de Covid

Expertos en Reino Unido identificaron dos medicinas capaces de reducir en una cuarta parte las muertes entre los pacientes más enfermos de covid-19.

Se trata de dos medicamentos antiinflamatorios -tocilizumab y sarilumab- administrados por goteo, que salvan una vida por cada 12 personas que reciben el tratamiento, según dicen los investigadores que han llevado a cabo una prueba en las unidades de cuidados intensivos del Servicio Nacional de Salud de Reino Unido (NHS, por sus siglas en inglés).

Los expertos dicen que los suministros ya están disponibles en todo el Reino Unido, por lo que se pueden usar de inmediato para salvar cientos de vidas. Hay más de 30.000 pacientes con covid-19 en los hospitales del Reino Unido, un 39% más que en abril.

Además de salvar más vidas, los tratamientos aceleran la recuperación de los enfermos y reducen en aproximadamente una semana el tiempo que los pacientes en estado crítico deben pasar en cuidados intensivos.

Ambos parecen funcionar igualmente bien y su efecto favorable se suma al que ya se logra con un medicamento esteroide barato llamado dexametasona.

Aunque los medicamentos no son baratos -cuestan alrededor de entre US$ 1.000 y US$ 1.350 por paciente- los expertos señalan que la ventaja de usarlos es clara y destacan que su precio es menor que el costo por día de una cama de cuidados intensivos, de alrededor de US$ 2.700.

"Por cada 12 pacientes que trata con estos medicamentos, esperaría salvar una vida. Es un gran efecto", afirman el profesor Anthony Gordon, investigador principal del Imperial College de Londres.

En el ensayo REMAP-CAP realizado en seis países diferentes, incluido Reino Unido, con alrededor de 800 pacientes de cuidados intensivos:

-Casi 36% de los pacientes con covid-19 de cuidados intensivos que recibieron atención estándar murieron

-Los nuevos medicamentos redujeron esa cifra en una cuarta parte, a 27%, cuando se administraron dentro de las 24 horas posteriores al ingreso de los pacientes a cuidados intensivos

"El hecho de que ahora exista otro medicamento que puede ayudar a reducir la mortalidad de los pacientes con covid-19 es una noticia muy bienvenida y otro avance positivo en la lucha continua contra el virus", dijo el profesor Stephen Powis, director médico nacional del NHS.

El Secretario de Salud y Atención Social de Reino Unido, Matt Hancock, también celebró el hallazgo. "Los resultados de hoy son otro avance histórico en la búsqueda de una salida a esta pandemia y, cuando se agreguen al arsenal de vacunas y tratamientos que ya se están implementando, jugarán un papel importante en la derrota de este virus", señaló.

Los fármacos reducen la inflamación, que puede acelerarse en los pacientes con covid-19 y causar daño a los pulmones y a otros órganos.

Los expertos están aconsejando a los médicos que los administren a cualquier paciente con coronavirus cuya condición se esté deteriorando, a pesar de recibir dexametasona, y necesite cuidados intensivos.

El tocilizumab y el sarilumab ya han sido agregados por el gobierno a la lista de productos cuya exportación está restringida, que prohíbe a las empresas comprar medicamentos destinados a pacientes de Reino Unido y venderlos a un precio más alto en otro país.

Los hallazgos de esta investigación aún no han sido sometidos a una revisión por parte de otros expertos ni han sido publicados en una revista médica.