https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 09.01.2021 - Última actualización - 10:02

9:57

Espectáculos El Polaco y Natalie Pérez lanzaron su nuevo single "El Regalo"

El videclip de El regalo, el nuevo tema de El Polaco junto a Natalie Pérez ya está disponible en todas las plataformas de Internet. Ambos artistas dieron a conocer algunas imágenes previas del material de la mano de trascendidos que indican que tienen algo más que onda musical.

La canción es suave y los muestra siempre sensuales y seductores. Miradas cómplices y roces mezclados con distancias conforman un ritmo pegadizo de esta canción que seguramente ya es furor en las redes sociales.

Durante los días previos hubo adelantos del material envueltos en rumores de romance. A horas de su estreno, el músico subió dos fragmentos del videoclip sin sonido. Una de las postales que mostró fue la del ellos boca a boca, sin saber si el destino final es o no un beso apasionado.

Pérez se refirió al cantante en una entrevista: “Al Pola lo conocí cuando hicimos Las Estrellas, en 2017, y nunca más lo vi hasta el día que grabamos la canción. Él es muy gracioso, me reí toda la filmación", expresó.

"Yo entré a MasterChef y le escribí para ver si me quería tirar algún tip y me deseó suerte. Yo le iba contando gala a gala que iba pasando (...). Tengo un datazo: El Polaco me tenía bloqueada en Instagram", disparó ante la mirada atónita de todo el equipo.

Ante la intriga por saber más, Natalie aclaró: "Este bloqueo es antiguo parece. Cuando me proponen lo del reemplazo, yo le escribí por redes porque no tenía el teléfono y ahí me di cuenta que me tenía bloqueada. Después le pedí el teléfono a la producción y ahí me escribió él. Cuando le pregunté me dijo: 'No, me tenías bloqueado vos. Seguro algún novio tuyo estaba celoso'", contó, entre risas.