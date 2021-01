https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 09.01.2021 - Última actualización - 12:07

12:01

Los cordobeses ya están en Santa Fe

Talleres debe ganar y rezar para que no gane Banfield

Tiene algunas dudas el "Cacique" Alexander Medina y esconde el once titular para visitar al Colón del "Barba" Domínguez en el Cementerio de los Elefantes, este domingo a las 21.30. Toda la ilusión de la "T" en Santa Fe.

El "Cacique" de Talleres. Alexander Medina, el entrenador de Talleres, que da pelea sin grandes nombres y con mucho trabajo en silencio desde el comando técnico. Crédito: Archivo



El "Cacique" de Talleres. Alexander Medina, el entrenador de Talleres, que da pelea sin grandes nombres y con mucho trabajo en silencio desde el comando técnico. Crédito: Archivo

Los cordobeses ya están en Santa Fe Talleres debe ganar y rezar para que no gane Banfield Tiene algunas dudas el "Cacique" Alexander Medina y esconde el once titular para visitar al Colón del "Barba" Domínguez en el Cementerio de los Elefantes, este domingo a las 21.30. Toda la ilusión de la "T" en Santa Fe. Tiene algunas dudas el "Cacique" Alexander Medina y esconde el once titular para visitar al Colón del "Barba" Domínguez en el Cementerio de los Elefantes, este domingo a las 21.30. Toda la ilusión de la "T" en Santa Fe.

Talleres jugará este domingo una finalísima contra Colón y, como era de esperar, ahora más que nunca, su DT, Alexander Medina, se guardará el equipo que jugará ese partido, a partir, de las 21.30, en Santa Fe, con el arbitraje de Darío Herrera. El plantel albiazul practicó este viernes a la mañana en la Boutique -el Cacique no habría dispuesto una práctica de fútbol- y viajó a la provincia de Santa Fe, donde aguardará concentrado el encuentro, que la "T" debe ganar obligatoriamente y esperar a que Banfield no le gane a San Lorenzo, para jugar la final contra el ganador del Grupo "A" de la fase Campeonato de la Copa Diego Maradona. Medina probará el equipo en la práctica ya en Santa Fe, pero trascendió que Javier Gandolfi tendría chances de ingresar en lugar del suspendido Juan Cruz Komar, con lo que el veterano central debutaría en el presente torneo, en el que no ha sumado minutos. En la última práctica en Córdoba probó esa variante, primero, y luego ensayó con Piero Hincapié al lado de Rafael Pérez en la zaga. Sin embargo, no está descartado de modo alguno que Augusto Schott pueda ingresar al lateral derecho y que Nahuel Tenaglia se reacomode como central. En el arco sigue la duda de si continuará Joaquín Blázquez o si volverá Marcos Díaz, quien está recuperado "en un 90 por ciento" de su lesión, según declaró. Pero como Medina opta por no incluir a jugadores que no estén al ciento por ciento en lo físico, lo más probable es que el juvenil ocupe la valla por tercer partido consecutivo. Por las dudas, entre los viajeros también está incluido Franco Fragueda. Tenés que leer El arquero Marcos Díaz podría reaparecer en Talleres de Córdoba ante Colón Además, en la práctica de ayer Federico Navarro, quien concluyó la práctica de este jueves con un golpe en la rodilla, y Tomás Pochettino, quien sufrió una paralítica contra Banfield, practicaron normalmente con el resto del plantel y continuarían como titulares. Finalmente, Carlos Auzqui volvería a relegar a Mateo Retegui en la delantera y lo más probable es que Guilherme Parede, quien volvió esta semana de Brasil después de una licencia por paternidad, está en la delegación que se trasladó a Santa Fe. Con todo el hermetismo con el que se está manejando el entrenador albiazul es difícil arriesgar el equipo que jugará contra el Sabalero, pero podría ir con Blázquez o Díaz; Tenaglia o Schott, Gandolfi o Tenaglia, Pérez y Enzo Díaz; Navarro y Méndez; Fragapane, Pochettino y Valoyes; Auzqui. Talleres informó que adquirió el 100% del pase de Rafael Pérez. La operación se realizó por un monto de 500.000 dólares y el vínculo se extiende hasta diciembre de 2023. El defensor disputó los 16 partidos que jugó la "T" desde su llegada al club. Tenés que leer Colón "libera" a Olivera: ya se va a jugar a Perú La "T", el "Taladro" y el "Lobo" Banfield, una de las revelaciones de esta Copa Diego Maradona, dejó pasar la gran chance de ser el primer clasificado a la final, por el título y la clasificación a la Copa Libertadores, cayó en Córdoba 3-2 y ahora todo se definirá este domingo. El Taladro sigue siendo el líder del grupo A de la Fase Campeón con nueve puntos, pero seguido por Talleres con ocho y Gimnasia La Plata con siete, todos llegan con chances matemáticas al cierre del grupo en la quinta fecha. El equipo de Javier Sanguinetti recibirá en el Florencio Sola a San Lorenzo, que cayó ante el Lobo, y necesita ganar para no depender de los otros resultados. Los cordobeses cierran el grupo ante Colón en Santa Fe y Gimnasia será local ante Atlético Tucumán, ambos equipos necesitan que el Taladro pierda puntos para soñar con la punta. El Lobo además necesita que la T tampoco sume de a tres. Banfield es líder con 9 unidades y tiene el pase en sus manos si derrota a San Lorenzo (4). Talleres tiene 8 puntos y necesita que el Ciclón le saque puntos al Taladro y ellos derrotar como visitantes a Colón de Santa Fe. El otro contendiente es Gimnasia LP (7), pero la tiene mucho más difícil, ya que debe vencer por más de un gol a Atlético Tucumán y esperar que Banfield y Talleres no ganen. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

Ediciones Anteriores | Edición Impresa