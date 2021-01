El "desguazadero" del "Barba": ¡Pierotti y Farías a la cancha!

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 09.01.2021

Si bien el equipo no está confirmado, Colón ensayó con dos cambios: Santiago Pierotti en lugar del colombiano Yeiler Góez y Facundo Farías por Tomás Chancalay. De local, el cierre sabalero ante Talleres.

Si bien el equipo no está confirmado, Colón ensayó con dos cambios: Santiago Pierotti en lugar del colombiano Yeiler Góez y Facundo Farías por Tomás Chancalay. De local, el cierre sabalero ante Talleres.

No lo puede usar a Emanuel Olivera, ya "casi" jugador del fútbol de Perú. No lo puede usar al rendidor zurdo Rafael Delgado, cedido para estas semifinales y posible final a Defensa y Justicia, envuelto en la polémica del COVID-19 (el defensor sabalero fue uno de los confirmados por ese polémico testeo en Chile). No lo puede tener en cuenta a Christian Bernardi, una verdadera rueda de auxilio para este tipo de partidos, pero que sigue lesionado (fisura en el dedo de uno de sus pies) y está otra vez más afuera que adentro. No lo puede poner en campo al goleador cafetero Wilson Morelo, operado de la clavícula y afuera por varias semanas más. Así, con cuatro titulares menos, la última fecha lo sorprende al capacitado Eduardo Domínguez en el medio de un verdadero "desguazadero". Por ahora, de cara a un domingo de mucha tensión antes de Talleres, la receta del "Barba" sería poner pibes.

Es que el entrenador ensayó con dos modificaciones, apuntando a cortar las tres derrotas seguidas en casa (Independiente. Gimnasia y Banfield): Santiago Pierotti en lugar del colombiano Yeiler Góez en el medio y Facundo Farías en ofensiva por Tomás Chancalay, de muy bajo rendimiento en las últimas fechas.

Así las cosas, un posible once titular sería con: Leonardo Burián; Facundo Garcés, Bruno Bianchi y Gonzalo Piovi; Alex Vigo, Rodrigo Aliendro, Federico Lértora, Santiago Pierotti y Gonzalo Escobar; Facundo Farías y Luis Miguel Rodríguez. Por un lado, con el ingreso del Pierotti (recién ahora recuperado de esa dolencia lumbar) busca mejor manejo de pelota y agresividad para lastimar a Talleres; en cuanto a lo de Facundo Farías por Chancalay, más que merecido: el pibito tiene tres goles en nueve planillas y todos lo ven como la verdadera "joyita" a pulir de parte del "Barba" Domínguez.

¿Qué se viene en Colón después de este domingo?: antes de las vacaciones, la parada previa este jueves a la noche en la cancha de Patronato para jugar los 32avos. de final de la Copa Argentina. El rival, en el Presbítero Bartolomé Grella, será Cipolletti de Río Negro, eliminado ya en el Federal y que vendrá con dos ex tatengues: Gustavo Raggio en el banco como DT y el arquero Nicolás Caprio. Luego sí, desde el 15 las vacaciones por diez días.

Está más que claro que los "ojos" de los hinchas de Banfield y el Gimnasia de Maradona estarán "posados" en Santa Fe: tanto los del "Taladro" como lo del "Lobo" serán por este domingo "sabaleros", buscando que Colón evite la derrota ante la "T" en el Cementerio de los Elefantes. Del lado del "Barba", Colón busca un cierre digno, mirando lo que viene: la vuelta de los promedios, un lugar donde el rojinegro está demasiado al límite pensando en 2022.