Atlético juega un partido decisivo ante Sarmiento

Por la última fecha de la primera fase, la Crema recibe este domingo al líder de la zona con la misión de ganar y arrebatarle la posición para jugar la final por el primer pase a la Liga Profesional.

Por Juan Carlos Scalzo

El cuadro rafaelino está a pocas horas de enfrentar el partido más importante desde que descendió a la segunda división, a mediados de 2017, y no quiere dejar pasar esta oportunidad, totalmente impensada cuando en marzo pasado se suspendió el torneo, y naufragaba en la mediocridad, ni cuando para este reducido la dirigencia apostó por jugadores de la casa y un par de refuerzos de jerarquía para la división.

Todo venía con viento de popa para el conjunto dirigido por Walter Otta, pero en cuatro días (entre el domingo y miércoles de esta semana) el panorama cambió al sufrir dos sacudones que tuvieron impacto en el mundo Celeste.

A la fecha pasada, Atlético llegó con paso triunfal y vestido de gran candidato a quedarse con el primer puesto de su zona, porque dentro de la cancha se mostraba sólido, lucía bien parado defensivamente y con un poder ofensivo superlativo a punto tal que sus dos atacantes, Bieler y Copetti, marchan al tope de la tabla de goleadores de la competencia, con 5 tantos cada uno. Pero Defensores de Belgrano se encargó de desnudar, de una sola vez y todas juntas, varias falencias y lo llenó de dudas.

Fue un baño de realidad que golpeó y a ello se sumó que, a mitad de semana, el Verde juninense se impuso al Defe en los 45 minutos que tenían pendientes de la tercera fecha y con esos tres puntos pasó a comandar la zona B Campeonato desplazando a los de la Perla del Oeste al segundo lugar, con un punto menos.

Esta circunstancia hace que las obligaciones para este domingo cambien de bando porque ahora el elenco de Otta está obligado a ganar para jugar la final con el equipo que se quede con la otra zona y conseguir el ansiado retorno a la élite del fútbol argentino.

No caben dudas que a esta instancia definitoria llegan los dos mejores equipo del grupo y el partido partido puede ser para cualquiera, pero Atlético no debe perder de vista que, de no poder ganar, un empate también tendrá valor porque le aseguraría el segundo lugar y eso le permitiría pasar directamente a las semifinales del mini torneo que resolverá el otro ascenso a Primera.

Una derrota, lo puede hacer perder el lugar de escolta a manos de Defensores de Belgrano que de imponerse a Villa Dálmine lo alcanzará en el puntaje y luego será la diferencia de goles la que determine cuál se queda segundo.

En cuanto a lo estrictamente deportivo, están en duda el zaguero Fernando Piñero, quien arrastra un esguince de tobillo, y el centrodelantero Claudio Bieler, que en el entrenamiento de ayer no formó parte de la práctica de fútbol informal que dispuso Otta por una molestia. Se espera por la evolución de los dos para saber si pueden ser de la partida mañana. El reemplazante del defensor está entre Gastón Tellechea y el juvenil Lucas Samaniego, mientras que Germán Lesman iría en lugar de “Taca” si no está en condiciones de jugar.

Por su parte, Sarmiento no podrá contar con el goleador del equipo, Jonathan Torres, expulsado en el partido contra Defensores y su lugar frente a la Crema será ocupado por el ex Atlético Mauro Albertengo.

Probables formaciones

Atlético de Rafaela: Guillermo Sara; Lucas Blondel, Stéfano Brundo, Piñero (Telechea o Samaniego), Ángelo Martino; Guillermo Funes, Emiliano Romero, Facundo Soloa, Matías Valdivia; Enzo Copetti y Bieler o Lesman. DT.: Walter Otta.

Sarmiento de Junín: Manuel Vicentini; Martín García, Federico Mancinelli, Braian Salvareschi, Facundo Castet; Gabriel Graciani, Federico Vismara, Fabio Vázquez, Claudio Pombo, Sergio Quiroga y Albertengo. DT.: Mario Sciacqua.

Estadio: Nuevo Monumental de Rafaela.

Árbitro: Jorge Baliño.

Hora: 19.15.

Una jornada definitoria

Los finalistas que pelearán por el primer ascenso a la Liga Profesional desde la Primera Nacional se definirán este domingo, con cuatro equipos involucrados en la Zona A y un mano a mano entre Atlético Rafaela y Sarmiento de Junín en el grupo B, en la séptima y última fecha de la Fase Campeonato.

En la zona A, Estudiantes de Río Cuarto recibe a Agropecuario, mientras que Platense es local de Temperley, en dos de los partidos más importantes. Los cuatro encuentros del mencionado grupo se llevan a cabo a partir de las 17.10 porque Estudiantes (RC), Agropecuario y Platense son los líderes con 10 unidades, mientras que Estudiantes de Buenos Aires es escolta con 9, por lo cual cualquiera puede culminar en el primer lugar. En tanto, Deportivo Morón, Temperley y Ferro tienen 6 puntos y pelean por la segunda ubicación, ya que el equipo que lo logre avanza a una tercera instancia de una etapa clasificatoria por el segundo ascenso.

El partido entre Estudiantes (RC) y Agropecuario es arbitrado por Ariel Penel; Platense-Temperley lo dirige Hernán Mastrángelo; y en Ferro-Estudiantes (BA) el árbitro es Pablo Dóvalo. Deportivo Morón ante Atlanta lo controla Héctor Paletta.

Aparte de Atlético de Rafaela ante Sarmiento (que determinará al ganador de la Zona B), a la misma hora (19.15) se jugarán los otros tres partidos del grupo. En Tucumán, San Martín recibirá a Gimnasia y Esgrima de Mendoza con Carlos Córdoba como juez, mientras que Villa Dálmine será local de Defensores de Belgrano con Lucas Comesaña como árbitro y Tigre jugará en su estadio ante el Deportivo Riestra con arbitraje de Cristian Cernadas.

Las posiciones de la Zona B son las siguientes: Sarmiento, 14; Atlético Rafaela 13, Defensores de Belgrano 10, Tigre 8, Gimnasia (Mza) y Villa Dálmine 6, San Martín (Tucumán) 4, Deportivo Riestra 3.

En tanto, por la Fase Reválida Zona A, Barracas Central (14 puntos), que recibe a Nueva Chicago, y San Martín de San Juan (12), que visita a Guillermo Brown de Puerto Madryn, buscan quedarse con el primer lugar y acceder a la instancia por el segundo ascenso a la Liga Profesional. El tercero en discordia es Belgrano de Córdoba (11), que recibe a Alvarado de Mar del Plata. Los tres encuentros de la última fecha se disputan a las 17.10.