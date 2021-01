https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lo dijo uno de los precandidatos a la presidencia del Barcelona

"Soy pesimista, Lionel Messi se va de Barcelona a mitad de año"

Agustí Benedito, quien se postulará como presidente de la entidad azulgrana, también señaló: "Me hubiera gustado que Messi dijera en su entrevista de la otra semana que su deseo es quedarse en el club, pero no lo hizo y ahora hay que esperar y ver".

Soy pesimista, Lionel Messi se va de Barcelona a mitad de año". Contundente y sincera fue la opinión del precandidato a presidente del club catalán, Agustí Benedito. "Mantener a Messi sería la mejor noticia para el club, pero no soy muy optimista. Me hubiera gustado que dijera en su entrevista de la otra semana que su deseo es quedarse en el club, pero no lo hizo y ahora hay que esperar y ver", declaró el dirigente, con miras a los comicios del 24 de enero. Son meses clave para el club. Las elecciones presidenciales, el futuro de su principal figura, Lionel Messi, y la actualidad futbolística del primer equipo hacen eco en Barcelona. Cada presentación del equipo es una nueva prueba para el DT holandés Ronald Koeman. Cada nuevo paso que da Messi es una presunción de negociación acerca de su futuro deportivo. Mientras que los candidatos presidenciales buscan calmar las aguas, transmitir entusiasmo y alcanzar el cargo deseado. Pero, estos últimos días, Benedito, optó por la sinceridad a los hinchas de la delicada situación económica del club y lo sucedido con Messi: "La verdad es que soy pesimista. Hay que tener en cuenta que en agosto dijo que quería irse después de 20 años y aún no especificó qué quería hacer. El resultado más probable que veo es que nos deje a mitad de año". Este mensaje fue en el sentido contrario a lo expuesto por Koeman tras el último partido del equipo. Además, en la conferencia de este viernes previa al compromiso frente a Granada por La Liga, el holandés apuntó: "Messi es un ganador que le gusta entrenarse y jugar. Leo desde el primer día hizo todo por este equipo. Ojalá que siga". "Perdimos bastantes puntos y ahora tenemos que recuperar. Es una señal para los equipos y para nosotros mismos que podemos. Es una presión altísima para los jugadores y los equipos que no podemos perder más puntos. Intentamos preparar todos los partidos de la mejor manera", dijo Koeman, y añadió: "Hay que ir partido a partido, por nuestra situación en la Liga. El partido de mañana (por hoy) primero y después iremos por el segundo, no estamos en una situación para pensar más allá, estamos obligados a dar lo máximo para recuperar". Simeone se siente "feliz" El argentino Diego Simeone, entrenador de Atlético de Madrid, líder de LaLiga de España, aclaró que se siente "muy feliz" en el club ; aseguró que mantiene "la misma sintonía de siempre" con los directivos, y se responsabilizó por la sorprendente eliminación en la Copa del Rey. "Yo soy bastante sincero y siempre dije que me pueden echar mañana. Estoy muy feliz en el Atlético y estamos compitiendo de manera muy buena", expresó el DT. "Después de un año de transición, este año el equipo es más contundente, continuo y equilibrado en una liga muy difícil como la española. Después cada uno es libre de pensar lo que quiera. Está claro que alguien siempre tiene alguna malicia esperada, pero con tranquilidad la seguimos sosteniendo", indicó en rueda de prensa. Al ser consultado por su relación con los dirigentes, manifestó: "Hablamos siempre. No dejamos de hablar ni cuando ganamos ni cuando perdemos y estamos en la misa sintonía de siempre. El miércoles pasado, Atlético de Madrid se quedó sorpresivamente afuera con el humilde UE Cornellá, de la Segunda B (tercera división), por 1 a 0 como visitante, por los 16avos. de final de la Copa del Rey de España. "Nosotros entendemos que la Cultural y el Cornellá fueron superiores a nosotros. Llevamos la gente que creíamos que podía llevar adelante el partido y el resultado genera que la responsabilidad sea mía. No hay mucho más que explicar. Es una competición donde el que se equivoca pierde. Nos ganaron justamente con mucha humildad y mucho trabajo", resumió. "Cuando los futbolistas no tienen tantos minutos me siento responsable cuando les toca jugar y no pueden responder. Posiblemente el futbolista al que le tocó jugar no tenía el tiempo para poder demostrar lo que sabe y es responsabilidad mía porque no se lo había dado antes. La responsabilidad mayor es siempre mía", finalizó Simeone. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

