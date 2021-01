Mercedes reafirma el apoyo a Bottas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 09.01.2021

En una entrevista de Motorsport, el CEO de Mercedes elogió al piloto finlandés y soslayó sus actuaciones más modestas.

En una entrevista de Motorsport, el CEO de Mercedes elogió al piloto finlandés y soslayó sus actuaciones más modestas.

Lejos de exponer que en el cierre de la compleja temporada 2020, Valtteri Bottas cumplió actuaciones casi olvidables, como en los Grand Prix de Italia, Turquía y Sakhir, el CEO del Team Mercedes, Toto Wolff, defiende a ultranza al piloto finés y señala que la confianza en él sigue intacta.

* "El margen entre ganar y perder es muy pequeño en este deporte. Si hubiera ganado en Sakhir, nadie habría criticado a Valtteri", comenzó expresando el austríaco, en una reciente entrevista de Motorsport.

En ese contexto, el Jefe del equipo más poderoso de la máxima categoría del deporte motor, omite por completo que Bottas estuvo toda la carrera por detrás de un novato con el W10, como era George Russell, quien lo adelantó en la salida y después del fiasco de los boxes.

* "Y eso tuvo mucho que ver con un buen o menos bueno inicio. También tuvo que poner a adelantar por ese desafortunado incidente en la parada en boxes ", recuerda de forma parcial Wolff, cuando el adelantado era Bottas, primero por Russell, luego por Carlos Sainz y después por otros dos rivales con coches mucho más lentos.

* "Valtteri ha tenido altibajos, pero sobre todo muchos más malos momentos de los que merecía. Esos puntos bajos no se debieron a su propia actuación, sino simplemente al resultado de la mala suerte", insiste Wolff con una memoria selectiva.

* "¿Cuántas veces lideró una carrera que probablemente habría ganado, pero de repente hubo otra bandera roja? ¿O antes de que tuviera un pinchazo? Varias veces. Creo que podría haber tenido un puñado más de victorias", argumenta a continuación.

* "Y el Campeonato podría haberse mantenido abierto mucho, mucho más tiempo...; está a un nivel muy alto. No hay razón para dudar de él ", subraya Wolff, quien tiene claro que las prioridades en la alineación pasan por las preferencias de Lewis Hamilton, absolutamente cómodo con la poca competencia de Bottas cada domingo de carrera.

Elogios para un debutante

Sabido es que Davide Brivio dejó Suzuki, equipo con el que logró el Campeonato 2020 de MotoGP (Joan Mir) y se embarcará como CEO de Alpine F1, en la nueva aventura de Fernando Alonso.

Flavio Briatore, ex jefe de Renault, brindó su bendición a este movimiento. Hay que recordar que bajo el mandato del empresario italiano, el piloto asturiano se proclamó bicampeón mundial (2005 y 2006). Briatore no cree que pase nada porque el nuevo mandamás de Alpine venga de MotoGP y no tenga un currículum basado en su trabajo en la F1.

* "La inexperiencia no es un problema, deseo que gane tanto como yo. Cuando llegué a Benetton en 1988, tampoco yo tenía experiencia en el automovilismo. Nunca había visto un GP: pero luego gané siete campeonatos del mundo", expresó en 'La Gazzetta dello Sport'.

El ex director deportivo del equipo galo, agregó a su alentador discurso: "No creo que haya nada más que añadir y espero que Brivio triunfe de la misma manera en la que yo lo hice. Por supuesto, si Renault lo eligió, habrá muchas buenas razones, así que estoy seguro de que la inexperiencia no será un problema. Al final, se trata de administrar a personas y lo importante es tener un coche que vaya rápido. En unos meses comprenderá todo lo que hay que hacer".

* "La política tampoco será un problema, para mí nunca lo fue. Brivio llega a un equipo en crecimiento, tendrá a un piloto sobresaliente como Fernando Alonso y al final lo esencial es fabricar un coche carreras competitivo", agregó.

Brivio será el nuevo Director de Alpine F1, un equipo que tendrá a Alonso y Esteban Ocon como pilotos. El ovetense ha llegado al equipo donde alcanzó la gloria tras marcharse Daniel Ricciardo a McLaren.

El australiano formará pareja este año con Lando Norris, una vez que otro español (Carlos Sainz) ha salido de Woking en dirección a Maranello. El madrileño ha firmado por dos temporadas con Ferrari.

Pasión a la mexicana

Si Sergio Pérez fue capaz de ganar una carrera con un Racing Point, ¿qué no podrá hacer con un flamante Red Bull, el segundo mejor coche de la F1 en la actualidad?

El mexicano, héroe local, es partícipe necesario (o principal, podría decirse) de que se hayan agotado las entradas de Paddock Club para el Grand Prix de México, programado para el 31 de octubre venidero.

De hecho, las agotó a los cinco minutos del anuncio de su fichaje, sin saberse aún si se podrá disputar o no por la pandemia, con entradas que superan los 3.000 euros... Da igual, "Checo" está en la cresta de la ola.

Curiosamente, se trata del primer piloto de Red Bull en 10 años que no sale de la cantera de Red Bull. Y Helmut Marko reconoce que el propio Albon, ahora desterrado al DTM, les dio la clave del fichaje del mexicano justo en su mejor actuación.

* "Tan pronto como Albon estuvo justo detrás del Mercedes en Abu Dhabi, no pudieron con nosotros. Sin Albon, Max no habría podido ganar de esta forma. Sin él en el espejo retrovisor, Mercedes habría llamado a uno o ambos pilotos para cambiar los neumáticos, pero se les hizo imposible. De lo contrario Bottas se habría arriesgado a la segunda plaza en el Mundial. Necesitamos un segundo activo para competir contra Mercedes por el título", asegura Marko, reconocIENDO que despachó por teléfono al otro candidato, Nico Hülkenberg.