Línea directa

Sábado 09.01.2021

Vacaciones y caos normativo

UN LECTOR

"En general a los argentinos les va a ser muy complicado viajar de vacaciones, aunque sea a destinos muy cercanos a su vivienda, por varias razones. Una es el temor, el papeleo; la otra es el temor de no poder volver a su hogar, como ya pasó, y además razones económicas. Sin embargo, hay mucha gente que necesita o quiere viajar a provincias vecinas, a destinos cercanos. Cada provincia tiene un protocolo propio y diferente para ingresar y realmente esto ha terminado de convertir a la República Argentina en un lugar caótico. Pareciera que no tenemos gobiernos. Yo pregunto: ¿no podrán nuestros gobernantes sentarse (como se han sentado un año) y poner reglas comunes para que los ingenuos habitantes de este país podamos movilizarnos si necesitamos, sin estar enloqueciéndonos, averiguando qué pide cada provincia o municipio? ¿Es mucho pedir eso?".

Violencia en la playa

UN LECTOR

"He visto azorado las imágenes de enfrentamientos violentísimos, sobre todo jóvenes asistentes a las playas santafesinas. No salgo de mi asombro: se estaban matando a puñetes entre muchos asistentes a las playas. Ante ese escenario, me pregunto: ¿qué hacen nuestras autoridades municipales, provinciales, ministro de Seguridad, etc.? ¿No les importa nada?".

Los pescadores y un viejo dilema

UN LECTOR

"El conflicto con los pescadores, la suspensión de la pesca, el recurso judicial, la apelación que se está dando, etc., etc., han puesto sobre el tapete otra vez este viejo problema que se da en la provincia de Santa Fe y podríamos decir en la cuenca del Paraná, con el tema de la pesca, los pescadores, y en el caso de la provincia de Santa Fe los frigoríficos, que exportan sin dejarle nada a la zona. O sea, en este momento, los pescadores artesanales trabajan para un patrón que es el frigorífico, y los frigoríficos, que son una decena de personas, se hacen el gran negocio. Exportando un recurso natural que es de todos y por el cual nadie paga nada. Yo soy partidario de que los pescadores paguen un abono, un canon, por pescar y que lo hagan en forma más profesionalizada, con buques de frío en el medio del río, donde el pescador pueda vender su producción sin pasar por el peligro de cortar la cadena de frío. Y eliminar, anular la exportación de peces. Casi ningún país del mundo exporta peces de agua dulce. Nosotros somos los únicos 'animales' que lo hacemos. ¿Alguien puede dar una explicación de que esto siga así? Jurídicamente es una locura. Usted quiere criar un pollo, tiene que alimentarlo, cuidarlo, etc., etc., acá nadie paga por el pescado, el que no es ni de los pescadores ni de los frigoríficos, sino de todo el pueblo".

Walt Disney y los chinos

MARIO PILO

"Los de mi edad, recordarán con aprecio los dibujos y cómic de Walt Disney y recordarán cómo introducía una advertencia subliminal, muy bien detectada en un hermoso libro de autores chilenos llamado: 'Para leer el Pato Donald' sobre el peligro amarillo. Ya llegó. Más allá de la pandemia, desatada y/o permitida por China y que llevó a controlar la economía mundial por parte de ellos, los sucesores y los sucesos políticos en China reivindicando la autocracia del Estado al estilo Mao Tse Tung y sus nuevos propósitos expansionistas, por ahora sobre Hong Kong, China libre, el Estado de Formosa, el Tíbet y la Manchuria toda ponen señales rojas, en un mundo que se desmorona, entre pandemias de salud y políticas, civilización y cultura, y agresión permanente a los sistemas e instituciones que creó la modernidad culta. Trataremos, brevemente, de seguir exponiendo estos temas, que realmente preocupan al mundo entero y a aquellos que aún creemos en la humanidad".