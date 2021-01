https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

"Todo el mundo" debería hacerlo Francisco anunció que se vacunará contra el coronavirus la semana próxima

El papa Francisco anticipó que la semana próxima se aplicará la vacuna contra el coronavirus aseguró hoy que,"éticamente", todo el mundo tendría que acceder a ser inmunizado contra la enfermedad porque "apuestas tu salud, tu vida, pero también juegas la vida de los demás".

"Todo el mundo debe vacunarse; es una opción ética, porque apuestas tu salud, tu vida, pero también juegas la vida de los demás", sostuvo Francisco durante una entrevista exclusiva con Mediaset, en un pasaje que se emitió en el canal Tg5 de Italia y que fue replicado por la agencia Ansa.

Allí, señaló que la semana próxima comenzará a ser aplicada la vacuna contra el coronavirus en el Vaticano, y anunció que él mismo lo hará: "Yo he reservado, hay que hacerlo".

"Cuando yo era niño recuerdo que hubo la crisis de la polio y luego muchos niños quedaron paralizados por esto y había desesperación por vacunarse", contó en referencia a su Argentina natal.

Y agregó: "Cuando salió la vacuna la dieron con unas gotas en un terrón de azúcar y había muchas madres desesperadas. Luego, crecimos en la sombra de las vacunas, para el sarampión, para eso, para ese otro, vacunas que nos dieron de niños"

"No sé por qué alguien dice: 'no, la vacuna es peligrosa'. Si los médicos te la presentan como algo que puede ser bueno, que no tiene peligros especiales, ¿por qué no tomarlo?", amplió el Papa.

En ese punto, acotó: "Hay una negación suicida que no puedo explicar, pero hoy hay que vacunarse".

El pasado 2 de enero, el Vaticano había anunciado que, allí, la campaña de vacunación contra la Covid-19 arrancaría a mediados de enero, con prioridad para el personal sanitario y de seguridad pública, las personas mayores y los trabajadores en contacto con el público.

"La campaña de vacunación contra el coronavirus comenzará en los próximos días dentro del Estado de la Ciudad del Vaticano. Se espera que las vacunas lleguen en la segunda semana de enero en una cantidad suficiente para cubrir las necesidades de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad de Vaticano", explicó la Santa Sede en un comunicado.

El Vaticano ha aplicado una serie de medidas de prevención de contagios y las celebraciones de las Navidades se celebraron sin fieles.

A fines de octubre pasado, se decidió que las audiencias generales de los miércoles del papa Francisco volvieran a ser sin fieles y a ser retransmitidas por Internet desde la biblioteca del palacio apostólico, después de que se detectara un caso de coronavirus en la que se celebró el 21 de ese mes.

