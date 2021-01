https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Gran Bretaña Jodie Whittaker podría dejar de interpretar a "Doctor Who" en los próximos meses

Según The Daily Mirror, Jodie Whittaker -la primera mujer con el rol principal de Doctor Who- podría abandonar la serie en 2021. La actriz que lleva en el papel desde 2018 podría despedirse con la decimotercera temporada pendiente de emisión, lo que significa que rodará sus últimas escenas en los próximos meses si son ciertas las informaciones.

Desde el canal BBC, que emite la serie con interrupciones desde 1963, se han resistido a confirmar la salida de Whittaker: "No haremos ningún comentario sobre rumores acerca del futuro de Jodie en la serie". Tampoco se pronuncia Whittaker, que tiene prohibido comentar la duración de su contrato con los medios de comunicación como ya había explicado en una entrevista al Sunday Times en 2018.

Esperable

Ni la BBC ni la actriz confirman la marcha pero tanto David Tennant como Matt Smith y Peter Capaldi estuvieron también tres temporadas en 'Doctor Who'. La noticia, sin embargo, no es el fin del mundo como bien saben los fans de la histórica serie de ciencia ficción. Se basa en The Doctor, un ser de especie extraterrestre que puede moverse por el tiempo y el espacio con su particular nave llamada Tardis. Va resolviendo problemas por distintos planetas y épocas con la ayuda de los llamados companions, humanos a quienes convence para que le acompañen en sus aventuras.

El primer Doctor en abandonar la serie de televisión fue William Hartnell tras las cuatro primeras temporadas (1963-1966) cuando los guionistas se las ingeniaron para superar la pérdida: cada tiermpo tiempo el llamado Doctor, el último de su especie, se regenera y reaparece con un nuevo rostro y la personalidad alterada. Es otro y al mismo tiempo es el mismo.

Planes

La temporada 13 tendrá únicamente 8 episodios en vez de los 10 previstos por culpa del coronavirus. Teniendo en cuenta que Jodie Whittaker lleva dos temporadas encabezando el proyecto y con una tercera confirmada para 2021, que sólo tendrá ocho episodios en vez de los diez previstos por culpa del coronavirus, se puede decir que su duración del contrato habrá sido estándar. Sus tres predecesores, David Tennant, Matt Smith y Peter Capaldi, también estuvieron únicamente tres temporadas.

El actor que más tiempo estuvo en la piel del personaje fue Tom Baker entre 1974 y 1981. Y el que tiene el dudoso honor de tener menos episodios es Paul McGann, protagonista de un especial en 1996 que no despertó suficiente interés como para justificar una resurrección del universo, que se había despedido en 1989 con Sylvester McCoy como Doctor y que no volvió hasta que el actor Christopher Eccleston se pudo a las órdenes del guionista Russell T. Davies en 2005.

El fichaje de Whittaker fue especialmente relevante porque por primera vez en la historia el Doctor se identificó con el sexo femenino en una reencarnación, un paso que fue aplaudido por la crítica televisiva del Reino Unido. Pero se abren interrogantes con la marcha. ¿El próximo Doctor será hombre o mujer? ¿Por fin se abrazará la diversidad racial del país? ¿Y Significa esto que Chris Chibnall, el actual showrunner, también abandonará la sala de guionistas para que entren energías renovadas a la franquicia?

Doctor Who, además, se encuentra en pleno proceso de cambio. Whittaker había comenzado sus aventuras con tres companions: Bradley Walsh, Tosin Cole y Mandip Gill. Pero, tras el especial emitido el 1 de enero, que llevaba por título Revolution of the Daleks, tanto Walsh como Cole abandonaron la ficción. Tocó despedida. Y, con el estreno de la tercera temporada, se unirá John Bishop como Dan, otro nuevo pasajero para la Tardis.

Acompañantes

En el especial del día 1 se fueron los 'companions' Bradley Walsh y Tosin Cole y en la T13 se unirá John Bishop- Está por verse si Mandip Gill o John Bishop sobreviven también a la regeneración del Doctor. Del duodécimo Doctor interpretado por Peter Capaldi al decimotercero no sobrevivió nadie del reparto.

