El mediático iba a dar un show en Caucete, pero cuando llegó al lugar se topó con la policía y hasta una jueza.

Farándula y Covid-19 Las autoridades cancelaron una presentación de El Dipy en San Juan

Tremendo escándalo se armó en un conocido bar del departamento Caucete la misma noche que debía presentarse el Dipy, el cantante de cumbia que cobró fama mundial por su hit "Par-Tusa". Cuando el público estaba en el lugar, apareció la policía y una jueza y terminaron cancelando el espectáculo.

Desde la productora JFPG explicaron que la suspensión del show se generó porque el local no contaba con las habilitaciones que exige el Gobierno provincial. "No nos compete a nosotros ni a la banda. Ellos no tenían la habilitación correspondiente. La banda estaba lista para subirse al escenario y pasó esto", explicaron.

El también DJ llegó a San Juan el jueves 7 de enero, mismo día en el que inició la mini gira por la provincia. Esa misma noche se presentó en De La Ostia, en Pocito, mientras que el viernes 8, ante la cancelación de uno de los shows, sólo se subió al escenario de Don José (ex Pío Baroja). Este sábado será protagonista de una cena show en el salón El Prado, y el domingo, en su despedida de San Juan, se presentará en El Muelle de San Blas, en Angaco, y en salón Carpín (ex Ladran Sancho).

Las entradas cuestan entre 500 y 700 pesos. Su valor varía de acuerdo a la ubicación de las mesas, que están ubicadas en zonas tipo burbujas. Es decir que los lugares que están más cerca del músico cotizan más que el resto. Según contaron desde la organización hay mucha demanda y las entradas están casi agotadas.