La víctima fue atacada por "motochorros" que la atropellaron, la golpearon y le sustrajeron su maletín de trabajo.

Barrio Los Hornos Violento asalto sufrió una enfermera

Salió para dar un servicio de salud, pero se encontró con su peor pesadilla.

Esto fue lo que le pasó a Noelia (42), una abnegada enfermera que habitualmente trabaja en un hospital público de la ciudad y que, para aumentar un poco sus ingresos, también trabaja de manera particular.

Durante la tarde del sábado Noelia fue requerida para asistir a una persona en una vivienda de barrio Los Hornos. Eran cerca de las 19 cuando la mujer salió a bordo de su bicicleta rumbo al lugar. "Antes me movilizaba en moto, pero la dejé de usar por temor a los robos", comentó hoy la mujer en diálogo con El Litoral.

"La enfermera iba circulando por Llerena, cruza la avenida Facundo Zuviría y unos metros antes de llegar a 4 de Enero advirtió que una motocicleta se le pone a la par. La moto era conducida por un hombre que llevaba a una mujer como acompañante. Ambos eran personas jóvenes y estaban sin casco. Fue el preanuncio del desastre.

Ya temiendo lo peor Noelia intentó alejarse. Pero fue en vano. En cuestión de segundos sintió como la mujer le arrancó su maletín de trabajo de sus manos. El empujón fue tan violento que la enfermera perdió el equilibrio y cayó pesadamente contra una camioneta que estaba estacionada, golpeando su cabeza y sus piernas.

Un matrimonio que tomaba mates en la puerta de su casa resultó involuntario testigo del hecho. Fueron ellos quienes primero auxiliaron a la mujer mientras los delincuentes escapaban a toda velocidad por calle 4 de Enero, de contramano.

"Por poco me matan"

"No se puede seguir viviendo así... esto es un infierno. Yo salí para brindar un servicio y por poco me matan. No se puede trabajar ni hacer nada. La que me hace caer es la mujer que acompañaba al motochorro. No tuvieron ni una pizca de piedad, no les importa nada. El golpe que me di contra la camioneta fue muy fuerte. Pegué con mi cabeza y además tengo golpes en todo el cuerpo".

"Al principio pensé que la había sacado barata. Pero hoy cuando me levanté sentí dolores fuerte en el cuerpo y mareos, por lo que tuve que ir hasta el hospital Cullen. Allí me hicieron estudios en Traumatología. Me mandaron a mi casa y me dijeron que tengo que hacer reposo y poner hielo en los lugares golpeados. Y que si tengo vómitos o mareos tengo que volver", comentó.

Al acecho

Según trascendió no es la primera vez que esta pareja de rufianes hace de las suyas en barrio Los Hornos. Los vecinos del barrio aseguran que "ya los tienen vistos". Se movilizan en una moto de alta cilindrada. Su metodología es la que usaron para robar a la enfermera.

"El tipo maneja y la mujer arranca los bolsos. No les importa si hacen caer a sus víctimas, sean personas jóvenes o de edad avanzada. Son tigres que están al acecho. Tampoco les importa si matan a alguien".

"Yo espero que los agarren. Ellos cruzaron por Facundo Zuviria. Allí hay cámaras de seguridad, así que tiene que haber registros fílmicos. No puede ser que actúen con tanta impunidad. Esto ocurrió en plena tarde. Había luz, había gente por todos lados. Es increíble", reflexionó la víctima.

Por último Noelia se mostró consternada por lo sucedido. "Con todo este tema de la pandemia el personal de salud viene sufriendo. Y encima ahora me pasa esto. Después del caso de la chica Brondino yo tomaba mis precauciones, andaba sin mochila. Después dejé de andar en moto. Pero ahora ya no sé cómo moverme. No puedo salir sin mi maletín de trabajo. Es horrible lo que está pasando", cerró.