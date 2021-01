La frase de cabecera del DT de Unión: "Es un equipo nuevo" (?)

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lanús le dio una mano pero Unión no usó los pies: perdió de local con un Patronato que hacía un año y medio no ganaba de visitante en Argentina. Ni la Sudamericana, ni jugar la Zona Campeonato ni pelear la Complementación. Muy pobre el aporte del "Vasco" hasta acá.

Nada de evolución. Más allá de la aparición de algunos pibes, algo que hicieron todos los clubes de Argentina en pandemia, el fútbol profesional de Unión no creció en nada de la mano de Azconzábal. Crédito: Eduardo Edmundo Seval



"La verdad, me voy caliente por el resultado. Un partido donde cometimos pocos errores, pero se pagaron caro. Creo que en el primer tiempo no deberíamos habernos ido a bajo en el marcador, pero el fútbol es efectividad y ellos aprovecharon nuestras fallas", arrancó el DT de Unión, Juan Azconzábal, en la conferencia de prensa luego de la derrota ante Patronato en Santa Fe por la 5ª fecha de la zona Complementación de la Copa Diego Maradona, que lo dejó sin chances de clasificar. El DT reemplazante de Madelón en el fútbol de Unión agregó: "Buscamos con un juego de cambio de frente y pases entre línea, pero no tuvimos buena finalización. En el segundo tiempo nos costó superar el posicionamiento del rival. Tuvimos menos situaciones, pero no contamos con la suerte de los cobros arbitrales, como a lo largo del todo el torneo. Hubo una clara, cosa que nunca menciono (la infracción a Machuca). Así que se nos termina escapando el partido. Esto demuestra que el equipo debe estar siempre a tope para alcanzar la victoria. Se pagaron caro los errores". En cuanto a los 90 minutos en sí frente a Patronato expresó: "Creo que en el primer tiempo el funcionamiento fue correcto. Lo que pasa es que, como en los partidos anteriores, el resultado es lo que genera la opinión, porque en el fútbol es lo que cuenta. En el segundo tiempo nos faltó precisión en los espacios, porque buscamos alternativas, incluso desde fuera del área, sumada a la falta que no cobraron a Machuca. Todo esto nos expuso a la contra por tener un equipo ofensivo. Se hizo largo el juego". Tenés que leer Se despidió de la peor manera "Fue una semana habitual de trabajo. Corta, porque tuvimos dos días menos. El equipo no estuvo nervioso, pero cuando hay un error tenés que salir a buscar. Eso te cambia todo. Nerviosismo no hubo. Quizás sí en el final, cuando el partido se va, pero no lo relaciono con eso al resultado", dijo Azconzábal. Luego de quedar eliminado de la Sudamericana, sin clasificar a la zona Campeonato y lejos de pelar la Zona Complementación, repitió su frase insignia de hace meses: "Acá estamos ante un equipo nuevo". Luego, el entrenador aportó su idea para hacer un balance: "El desarrollo se dio dentro de la competencia. No hubo alternativa y tampoco excusas. Hay que potenciar el valor humano que tiene Unión, sabiendo que hay situaciones inevitables. A veces pueden darse aciertos y otras no. Hay muchos chicos en este grupo, a los que fuimos dándoles chances y hay que proyectar un mejoramiento". En el final de la rueda de prensa, confirmó que el plantel tendrá licencia desde el lunes: "Se habló con Agremiados para que los jugadores tengan una semana de descanso. En este interín analizaremos que es lo mejor y buscar en base a las posibilidades del club. Es complicado realmente, tendremos que buscar las variantes, pero solo en el mejoramiento a lo que tenemos. Ante tantos jóvenes, siempre el aporte de los grandes es importante. La proyección de los chicos, que para muchos eran desconocidos, se logró y en un importante posicionamiento. Pero no podemos pensar que el salto de calidad es a través de ellos, porque sería una exigencia prematura". Defensa-Aldosivi: jueves Luego de la postergación del partido por los contagios en el Halcón, lo que le impidió jugar la ida de la Sudamericana ante Coquimbo Unido, ahora la Liga Profesional confirmó que se jugará el próximo jueves desde las 17.45. Cotejo importante para la definición de la Zona Complementación: si gana por seis goles clasifica el equipo de Crespo. Y eso que Lanús dio la "manito" esperada... El elenco rosarino, que perdió con los pibitos de Lanús (puso suplentes pensando en la Copa), está ahora pendiente del encuentro postergado entre Defensa y Justicia y Aldosivi de Mar del Plata. Los goles de Franco Orozco (9m. PT) y José López (29m. PT) dejaron a Rosario Central (10 puntos) a la expectativa del postergado encuentro entre Defensa y Justicia (7) frente a Aldosivi de Mar del Plata, sin fecha y horario aún. Lanús, con esta victoria, selló su participación con ocho unidades y por ahora se quedó con el segundo lugar. Y Central esperará al resultado del "Halcón" de Florencio Varela, aunque tiene +6 de diferencia de gol y su rival está en cero y debiera conseguir una goleada para robarle el lugar. En un partido con objetivos diferentes, ya que Lanús tuvo un equipo alternativo pensando en la vuelta de la semifinal de la Copa Sudamericana contra Vélez del próximo martes y Rosario Central puso lo mejor dentro de lo disponible entre contagios de coronavirus y lesionados para meterse en la final de la Complementación, el espectáculo estuvo garantizado por la dinámica de ambos y la ambición ofensiva. Todo parecía indicar que el conjunto rosarino se pondría en ventaja antes de los 15 minutos, aunque una excelente asistencia de Lucas Vera, con un pase largo entre las últimas líneas, lo puso de cara al gol a Orozco, que con una sutil gambeta ante Marcelo Miño rompió el cero en favor del local. Y Lanús, con el piberío de la cantera dominando el juego, se agigantó, le robó la pelota al "Canalla" y por eso cuando López amplió la ventaja solamente confirmó el dominio total en la cancha. Poco cambió en el complemento, el equipo de Luis Zubeldía montó el funcionamiento en los pies del chico Facundo Pérez (21) y de Vera (23). Las sociedades del Granate le generaron varios dolores de cabeza a Rosario Central, y merecieron un poco más en el arranque. Eso sí, el dominio se diluyó poco a poco y la visita se afirmó con el correr de los minutos y agigantó la figura de Acosta, que con tres tapadas sostuvo el cero y le frustró la clasificación a su rival. 