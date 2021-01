Ricardo Olivera: "A la gestión hay que darle mayor volumen político y territorialidad"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El presidente del PJ inició el pasado 30 de diciembre su segundo período al frente del partido. "Si no recreamos un escenario de unidad el peronismo no puede volver a ganar", advierte.

El presidente del Justicialismo provincial, Ricardo Olivera, alertó sobre la necesidad de hacer el máximo esfuerzo en las elecciones de este año con el fin de recuperar municipalidades, comunas y concejos para tener futuro en 2023, prometió plantear desde la conducción partidaria una relación "muy intensa" con el gobierno provincial y pidió "potenciar" la gestión del Ejecutivo de cara a un año electoral, al tiempo que aseguró que en no mucho tiempo más quedará constituida la famosa "mesa política" de la que se viene hablando desde hace tiempo.

Olivera inició el 30 de diciembre del año pasado su segundo período al frente del PJ santafesino con el objetivo de recrear las condiciones políticas que le permitieron al peronismo de Santa Fe recuperar el gobierno provincial después de 12 años.

-En su primer período el PJ articuló una estrategia de unidad que les permitió recuperar el gobierno de la provincia después de 12 años. ¿Cuál es el objetivo de este segundo período?

-Parecería que es más complejo a partir de todo lo que está pasando en términos de la relación entre la Legislatura y el gobierno provincial. Tengo claro que si no recreamos un escenario de unidad el peronismo no puede ganar. De que manera, ya lo veremos. En los próximos días va a reunirse la mesa chica y el Consejo Ejecutivo provincial y más allá de los actores que puedan venir esa va a ser la estrategia. Cuando asumimos tampoco el peronismo era un jardín de rosas. Había sectores que no tenían ningún diálogo, diferencias que parecían muy profundas pero que se fueron acotando, aceptamos las disidencias y ganamos. Creo que la estrategia pasa por hacer lo mismo con una relación diferente porque ahora somos gobierno. Desde la oposición era más fácil.

-Pero desde el gobierno tenés más recursos para construir la unidad, aunque haya más dificultades para poner de acuerdo a todas las partes.

-Eso está claro. En la conformación del Consejo Ejecutivo provincial tuvimos en cuenta algo que a veces los partidos políticos no tienen. Armar espacios de trabajo por área, por lo cual hay gente vinculada a la economía, a la salud, a la educación. La idea es que yo sea el interlocutor con el gobierno provincial para hacer aportes, críticas y lo que haya que hacer. Yo le dije al gobernador que el partido iba a ser un ámbito de trabajo donde podamos tener la posibilidad de hacer cosas, sugerir acciones, criticar lo que no nos gusta. Vamos a plantear tener una relación muy intensa con el Ejecutivo del que seré el interlocutor.

-¿Cómo está la relación entre el partido y el gobernador?

-La relación fue buena en el primer año. Un dato no menor es que varios ministros nos visitaron, lo que no es común en el justicialismo. En la pandemia repetimos estos encuentros por zoom. El propio gobernador tuvo dos reuniones: una con el ejecutivo provincial y todas las departamentales y otra con la juventud. Después se agravó el estado sanitario y en octubre suspendimos estas actividades. Pero queremos recrearlas. Y una cosa que quiero destacar. Nosotros le damos mucha importancia a las departamentales por eso a las reuniones invitamos a los 19 secretarios generales ,lo que nos permite conocer la realidad de cada lugar. El compromiso es que el gobernador y los ministros puedan interactuar a través de reuniones una vez que se normalice esta situación para que intercambien ideas y conozcan lo que está pasando en cada lugar.

-Más allá de la pandemia, si alguna carencia tuvo el gobierno fue de política.

-Totalmente. Es muy probable que esto haya ocurrido a partir de la situación que hemos vivido. Le surgió una coyuntura que no esperaba, como le pasó al presidente, y se puso a gestionar una crisis que fue nueva para todos. En ese escenario creo que el gobierno estuvo a la altura de las circunstancias, sobre todo en el tema salud. Creo que a medida que se vaya normalizando la situación el gobierno tiene que darle mayor contenido político a la gestión y no solo a esta. Cuando hablo de darle mayor contenido político a la gestión hablo de lo que nosotros en el partido vamos a hacer y tiene que ver con la construcción territorial. Esto quiere decir funcionarios que recorran la provincia. Cuando empezamos la gestión en el partido fuimos varias veces a cada uno de los 19 departamentos y la verdad es que nos fue muy bien. Este es el espíritu que tiene que recrear la gestión.

-El peronismo de Santa Fe debe volver a recuperar la calle.

-La calle y el territorio, que es una palabra que defiendo mucho porque mi experiencia política la base mucho en la territorialidad.

Diálogo con la oposición

-Desde la oposición han señalado la falta de diálogo con el Ejecutivo ¿Cuál fue la relación de los diputados del PJ con el gobierno?

-Tuvimos diálogo aunque en una situación inédita ya que somos 6 diputados sobre 50. Nosotros percibimos la idea de la mayoría de imponer algunas cuestiones. Eso no significa que no se hayan sacado las leyes más importantes pero siempre muy condicionadas en función de una idea de no querer tomar conciencia de que el gobierno era otro. Esto explica que un montón de programas que llevó adelante el Frente Progresista en 12 años de gestión se quieran convertir en ley. Ahí hubo la intención de seguir imponiendo políticas públicas cuando el gobierno provincial quería modificarlas. Esto nos complicó el escenario con los presupuestos, con el Nueva Oportunidad, el Abre, que la nueva administración decidió modificarlos. Eso no nos ayudó en la relación. Creo que tenemos que recuperar la institucionalidad, este año es complicado y desde nuestro bloque siempre intentamos discutir y acordar las principales leyes que el gobierno provincial necesita.

-¿El diálogo del gobierno con los legisladores oficialistas ha sido fluido?

-Hemos tenido un muy bien diálogo con todo el gabinete. En eso no nos podemos quejar. En función de todos los proyectos que presentaba el Frente Progresista siempre hemos salido a discutir, a bancar. Creo que a ese diálogo lo tenemos que ampliar de acuerdo a la nueva conducción del partido porque está representando a todo el territorio.

-¿Tuvieron respuestas además de diálogo?

-Nosotros somos legisladores y las respuestas tienen más que ver con la cuestión legislativa. No somos de estar gestionando cuestiones puntuales. Lo que hemos votado lo hemos defendido. Y también cuando tuvimos que marcar diferencias lo hemos hecho, lo que está reflejada en algunas votaciones. Creo que esto no tiene que enojar a nadie. Me parece que para el peronismo está bueno si hay diferencias poder marcarlas y discutirlas. Nosotros vamos a bancar a muerte esta gestión a la que creemos hay que potenciarla, darle mayor volumen político y territorialidad.

-Desde hace tiempo dirigentes del peronismo vienen pidiendo armar una mesa política para darle este contenido político del que habla a la gestión. Por qué creés que no se ha podido armar?

-Por la coyuntura. No quisiera estar en la piel del gobernador ni los ministros en un escenario inédito, donde nadie estaba preparado para esto y donde el gobierno estuvo a la altura de la circunstancia. Creo que se privilegió la gestión de la pandemia y está bien. De todos modos llegó el momento de darle ese contenido. Esto lo hablamos y va a ocurrir. Ya veremos cuando y como. Nosotros para armar la lista de unidad nos sentamos 7 u 8 espacios políticos, donde todos los referentes tenían una representación, a tal punto que en los primeros 8 cargos hay uno por espacio. Eso es lo que hay que recrear.

Olivera y los retos del PJ en un año electoral.Foto: Archivo El Litoral

Las internas

-La voluntad de unidad está y las personas que participan de este segundo mandato ya estuvieron en el primero por lo cual conocen la experiencia. Ahora, las condiciones políticas, sociales, son las mismas?

-No son las mismas pero tampoco cuando asumimos eran fáciles. Había espacios que tenían una relación muy conflictiva. Personas que no se querían sentar con otras. Por lo tanto esa situación ya la vivimos. Hoy ante lo que estamos viendo existen otras dificultades. Ahora bien. Esto tiene mucho que ver con los actores que van a estar en la mesa política porque creo que hay que trabajar con espacios más que con personas. Y el espacio es el que va a ir definiendo los actores. Nuestra voluntad es de diálogo y recrear algo que hicimos porque de lo contrario el futuro es complicado. Es lo mismo que está planteando Alberto a nivel nacional.

-Lo que pasó con el senador Traferri, más allá del hecho puntual, se agitó una vez más el fantasma de la interna peronista.

-La interna del peronismo siempre existe, más allá de si este hecho tiene que ver o no. Lo que me preocuparía es que el peronismo tenga un pensamiento único porque no sería peronismo. A mi no me asustan las internas ni las diferencias. Lo que tenemos que tener en claro cuales son los objetivos. Yo tengo diferencias con algunos sectores, pero si todos coincidimos en que la recuperación de la pandemia debe ser a partir de potenciar el mercado interno, el consumo, trabajar mucho con la inversión publica, es un escenario en el cual todos vamos a coincidir. Todos estamos de acuerdo en defender el rol de la mujer. Me parece que en esos objetivos centrales vamos a coincidir más allá en las cuestiones instrumentales o puntuales.

-Es decir que no hay peronistas peleándose y tirándose con denuncias y carpetas.

-No. Yo tengo muchos años en el peronismo, no me asustan estas cuestiones porque llegado el momento el peronismo tiene "anticuerpos" que permiten definir objetivos en común que son los que vamos a pelear entre todos.

-Si bien desde hace años el armado de las listas de diputados y senadores nacionales se hacen en Buenos Aires, en la provincia empezaron a hablar sobre el tema?

-Todavía no. Te voy a dar mi impresión. Me parece que la cuestión de los candidatos nacionales va a ser un tema que lo va a resolver el gobierno nacional, el gobernador, el partido nacional, porque hay una necesidad política de la Casa Rosada. En eso nuestras incidencia es menor. Lo que tenemos en claro es que el partido y algunos actores del gobierno debemos trabajar mucho en la construcción de las candidaturas en el territorio. Ahí tenemos un déficit. El justicialismo tiene menos de 100 distritos en la provincia. Si queremos tener futuro en el 2023 tenemos que trabajar mucho en la recuperación de comunas, concejos. Y esto es un tema sobre todo del partido porque es donde está esa representación territorial. Rescato mucho el trabajo que se hizo para recuperar el gobierno provincial en los 19 departamentos. Lo viví de cerca porque los acompañé. Ahí es donde se van a definir estrategias importantes, creo que es fundamental ver y escuchar la realidad de cada uno de los lugares. Ahí tenemos que apostar porque de lo contrario el 2023 va ser complicado.

-Eso tiene que ir de la mano de la gestión.

-Totalmente. Por eso cuando te digo mayor volumen político y territorialidad hablo de que la gestión y el partido se tienen que complementar.

-Las últimas elecciones por lo menos el 80% de las campañas giró alrededor del tema de la seguridad en la provincia. ¿Qué va a pasar con los tres proyectos que el Ejecutivo mandó a la Legislatura sobre el tema?

-Creo que es importante reconocer que hay una estructura policial muy antigua, que tiene un funcionamiento que no se adapta a la realidad. Me parece que es importante, y es lo que hemos pedido en la Cámara de Diputados, empezar a definir y poder resolver los tres proyectos que el gobierno ha propuesto como políticas públicas de seguridad. Y creo que los nuevos agentes deben tener un perfil que tenga otras características vinculadas a los nuevos tiempos. Hay una apuesta fuerte del gobernador y el ministro a estas leyes que esperemos puedan servir para resolver la situación.