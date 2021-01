"No sirve para evitar fiestas clandestinas": gastronómicos rosarinos molestos por las nuevas restricciones

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

La nueva restricción para circular en horario nocturno y de madrugada, genera mucho malestar en varios de los sectores más golpeados por la pandemia que, pese a las medidas de protocolo que tuvieron que implementar, estaban comenzando a ver una luz al final del túnel. Pero, con los nuevos límites, aseguran que no podrán soportarlo.

Foto: Archivo/Marcelo Manera.

Ignacio Pellizzón | region@ellitoral.com

El enojo no tiene contención. Los gastronómicos de Rosario están muy embroncados por las nuevas restricciones de circulación que, finalmente, la provincia de Santa Fe adherirá a partir de este lunes, en el marco del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que publica Nación, correspondientes a los límites de circulación desde las 0 horas hasta las 6 de la mañana.

Se trata de uno de los rubros más golpeados durante la pandemia del coronavirus. De hecho, aseguran que los nueve meses de cuarentena llevaron a que una inmensa mayoría de negocios se encuentren en la cuerda floja, económicamente hablando.

Desde que se flexibilizaron las actividades a nivel provincial y local y el verano se apoderó de las temperaturas, los comerciantes comenzaron a ver una luz al final del túnel, aunque insisten en que no saldrían ganando durante los meses estivales, sino “empatándole” a la situación, grafican.

Para Reynaldo Bacigalupo de Mercado Pichincha se trata de una medida “sin sentido”, afirmó a El Litoral. “Ya quedó demostrado que no sirve para evitar las clandestinas, fiestas en el río y demás eventos masivos”, expresó muy enojado.

Para uno de los referentes del sector gastronómico “es una medida contra un solo sector, el comercio nocturno, que siempre cumplió los protocolos, algo admitido por la propia Municipalidad innumerables veces”, subrayó y agregó: “Esto demuestra la falta de creatividad y la incompetencia de quienes nos gobiernan”.

En sintonía con Bacigalupo, el titular de Paseo Pellegrini y miembro de la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines Rosario (Ahegar), Alejandro Pastore, el límite horario de circulación “no resuelve el problema de fondo, somos espacios de sociabilización seguros”.

“Estamos mirando cómo avanzan los casos y sabemos que eso está vinculado a situaciones que dependen en gran parte de nosotros mismos, de aquellos organizan fiestas clandestinas, aquellos que se reúnen en el espacio público sin respetar distanciamiento ni protocolos o los que se reúnen en las islas sin distancia bajo la mirada atenta de Prefectura que no actúa en consecuencia”, disparó Pastore.

Mientras tanto, este jueves Rosario registró 458 contagios de coronavirus. Por su parte, la provincia de Santa Fe informó 1.432 positivos en las últimas 24 horas. El número de este jueves es similar al del martes y mayor al del miércoles cuando se reportaron 381 contagios.

Con estos registros, los infectados en la ciudad desde el comienzo de la pandemia ascienden a 69.888 casos, al tiempo que a nivel provincial son 183.226. Es decir que la ciudad sumó hasta ahora alrededor del 38,4% de los casos totales de la provincia (había llegado a ser del 55%).

Del total de casos desde el comienzo de la pandemia, 35.317 fueron confirmados por criterio clínico-epidemiológico y 147.909 por laboratorio.

Desde la Asociación Empresaria de Rosario (AER), su titular, Ricardo Diab, dijo a El Litoral que entiende las nuevas restricciones y sabe que afectarán al sector gastronómico, aunque aseveró que estima que los funcionarios ayudarán a los más golpeados.

“Esta medida se toma producto de la irresponsabilidad de muchos que tomaron a esta pandemia como un caso más. Nos preocupa lo que está pasando, sobre todo el sector gastronómico. Toda medida que se tome siempre va a ser negativa para el rubro comercial, pero creemos que las autoridades están capacitadas para esta toma de decisiones y verán de qué manera ayudar a los más perjudicados por estas medidas”, cerró.

En sintonía con los gastronómicos, y ante los anuncios de nuevas restricciones horarias, el desde CEA (Cámara de Eventos y Afines), expresaron que estas nuevas medidas son una sentencia de muerte que generaría una caída estrepitosa y aún mayor en el sector provocando una enorme cantidad de cierres y quebrantos.

“El cliente se cansa del toqueteo y, por otro lado, nosotros no podemos desarrollar bien nuestro trabajo. El gobierno toma medidas prohibitivas y no educa, nosotros no somos el problema. No se puede jugar con la gente y un día decirle una cosa y después otra”, explicó el refetente de CEA, Iván Hawryluk, y adelantó que mantendrán una reunión con el ministro de Trabajo, Roberto Sukerman, para tratar de encontrar una solución.