Primera B Nacional

Atlético no pudo con Sarmiento y quedó fuera de la primera final por el ascenso

En un partido cambiante, igualó sin tantos y no pudo ganar la zona, pero quedó segundo y pasó directamente a la fase semifinal del torneo reducido por el otro ascenso a la Liga Profesional.

Crédito: @CASarmientoOf

Juan Carlos Scalzo El elenco de Otta no pudo con el nerviosismo que lo invadió desde el inicio hasta el final del encuentro y luego de un primer tiempo en el que fue superado por la visita , y debió irse en desventaja al entretiempo, cambió la actitud en el complemento, salió decidido a buscar la victoria que necesitaba, y aunque lo hizo con más ímpetu que fútbol, dispuso de situaciones para abrir el marcador. La primera mitad mostró al cuadro de Mario Sciacqua convencido de lo que tenía que hacer, se acomodó enseguida en el partido y llevó el trámite al terreno que le convenía: esperó algo replegado y le cerró los caminos a su rival, recuperó rápido la pelota y pasó con mucha fluidez la mitad de la cancha, ante la pasividad y las dudas de los volantes locales. Las chances de gol no tardaron en llegar y a los 3', Albertengo pescó un rebote dentro del cuadro mayor, pero el remate fue suavecito y donde estaba parado Sara. Cuatro minutos después un bombazo de Pombo desde el vértice del área grande se metía en el ángulo izquierdo pero en gran reacción Sara alcanzó manotear y la mandó al corner. La primera de riesgo para Atlético llegó a los 19´, cuando Soloa remató libre desde la media luna, pero la pelota fue a las manos de Vicentini. Llegando a la media hora, la Crema no lograba hilvanar nada en su juego y solo inquietaba con algunas escapadas de Copetti por la derecha del ataque que terminaron en centros que nadie pudo aprovechar. El partido se detuvo a los 34 minutos por el fuerte viento que se levantó de manera repentina y alguna descarga eléctrica, pero tres minutos después se reanudó y todo siguió igual para los de Otta. Al minuto de reiniciado, Quiroga se hizo cargo de un tiro libre, en tres cuartos de cancha, y sacó un zapatazo impresionante que dio en el horizontal, picó cerca de la línea y salió para adelante. Recién en el segundo minuto de descuento llegó la segunda de peligro para el local con Copetti que se metió en el área por la derecha, remató cruzado y Vicentini en gran estirada alcanzó a desviar. Cambio la actitud Algo tenía que hacer Otta para revertir el trámite y para el arranque de la etapa final sacó un volante de contención (Soloa), puso a otro más ofensivo (Portillo) y la modificación le cambió la cara al equipo. Al minuto se escapó Copetti, quedó mano a mano con el golero de la visita y otra vez perdió el duelo. Con ganas y prepotencia, el albiceleste le empezó a cascotear el rancho al Verde y luego de cuatro tiros de esquina a su favor, sobre los 11´, una gran corrida de Martino lo dejó cara a cara, pero nuevamente el golero ahogó el grito de gol. Promediando el período, Castro se mandó al área sacándose gente de encima y Mancinelli cortó justo cuando la pelota se iba a meter en el arco. Sarmiento seguía resistiendo solo y los de Otta se tomaron un respiro, pero sobre la media hora comenzaron nuevamente el asedio, aunque las energías ya no eran las misma y la ansiedad pesaba una enormidad. A los 41', Piñero se perdió una inmejorable al cabecear franco a tres metros del arco y se fue por arriba. El pitazo final dejó una amarga sensación por la gran posibilidad perdida y flotando la duda de por que Atlético regaló un tiempo y recién puso todo lo que había que poner en los segundos 45 minutos, desperdiciando una oportunidad extraordinaria para intentar el retorno a la elite. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

