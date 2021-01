https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 11.01.2021 - Última actualización - 11:14

11:08

Desde Recursos Naturales de la provincia Negaron que en Corrientes se hayan prorrogado las licencias de pesca

Durante los últimos días se viralizó a través de las redes sociales un falso comunicado que afirmaba una supuesta prórroga en licencias de pesca. El director de Recursos Naturales de Corrientes, Carlos Bacqué, se encargó de desmentir y aclaró que desde el año 2019 entró en vigencia la posibilidad de realizar este trámite por internet.



La circulación de esta ‘’fake news’’ podía afectar a uno de los ingresos más grandes que tiene la provincia en temporada de verano, la llegada de turistas motivados por las playas y por la pesca en los ríos correntinos. Por lo tanto, desde el gobierno decidieron aclarar la situación el domingo pasado.

Bacqué indicó, "No tengo idea de donde salió una publicación así cuando no existe tal situación". "Mirando las redes me encontré con una publicación y con eso me quedé sorprendido porque el que tiene que firmar las disposiciones soy yo", expresó el mandatario, que reiteró, "Vuelvo a negar categóricamente, acá no existe tal disposición que prorrogue nada".



Carlos Bacqué, director de Recursos Naturales de Corrientes

Foto: Gentileza

Además destacó la importancia del ingreso por las ventas de licencias de pesca deportiva y aseguró que “No hay ninguna aglomeración, porque las licencias se hacen por vía online, y el pago tampoco se hace de manera presencial, sino por medio de depósitos”.



¿Cómo obtener las licencias de pesca deportiva?

Desde el año 2019 se puede ingresar al sitio oficial www.licenciasrecursosnaturales.gob.ar. Este mecanismo reemplazó la venta de licencia manual, agilizando el trámite y evitando aglomeraciones.



De esta manera, se logró sostener la pesca deportiva como gestión turística de Corrientes incluso en los meses de pandemia, ya que como deporte individual o de pequeños grupos no implica la aglomeración de personas.

El detalle: el sitio no sólo se encuentra disponible en español, sino que también puede traducirse al inglés y al portugués.