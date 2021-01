https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 11.01.2021

Tragedia aérea

La tripulación del avión estrellado en Indonesia no declaró la emergencia en ningún momento

La tripulación del avión que se estrelló este fin de semana en Indonesia con 62 personas a bordo no declaró la emergencia ni informó de problemas técnicos antes de precipitarse al mar, indicó este lunes un investigador.

