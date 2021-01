https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 11.01.2021 - Última actualización - 13:36

13:35

Sin tiempo que perder, volvió a los entrenamientos pensando en la Copa Argentina. Este jueves, desde las 21.10, jugará frente a Cipolletti de Río Negro en la cancha de Patronato por los 32avos. de final.

Dice que hay que tenerle paciencia a los pibes El "Barba" Domínguez insiste: "Colón es un equipo corto"

En la habitual reunión de prensa, el entrenador Eduardo Domínguez puso la cara después de la cuarta derrota seguida al hilo en Santa Fe (Independiente, Gimnasia, Banfield y ahora Talleres anoche). "Puedo hablar de este partido en particular, no lo voy a hacer de los anteriores. Fue un partido atípico, no sabría cómo contestar por qué perdimos, ya que es muy rápido para hacer un análisis. Hay muchos factores para analizar para dar mejores argumentos. Queríamos terminar con un triunfo pero la realidad es que nos están convirtiendo de pelota parada que éramos fuertes en ese aspecto. Eso me duele mucho", disparó el "Barba".

"No contamos con varios jugadores, sabíamos que éramos un equipo corto, con muchos juveniles, hay que seguir trabajando y creciendo, hay que levantarse, seguir y continuar. Sabemos lo importante que es Copa Argentina, nos toca con una derrota encima. Mañana (por hoy) nos levantaremos e iremos a trabajar para tratar de mejorar, con mucho entusiasmo por la importancia que tiene".

"Lo positivo es que el equipo vuelva a creer. No pudimos encontrarnos en segunda instancia, sabíamos nuestros déficit y nuestros puntos fuertes. Estamos llenos de juveniles, que es algo grato, pero hay que tener paciencia y tranquilidad a la hora de llevarlos al campo de juego. En el balance nos quedamos con el sabor amargo del último partido. Pero el grupo se está reconstruyendo, creo que podemos ser mejores individualmente y colectivamente, esto nos sirve de puntapié para entablar las bases del equipo, y tenemos que mejorar el rendimiento a partir del torneo que nos toque jugar nuevamente", aseguró el entrenador principal del Club Atlético Colón.

En cuanto a posibles reuniones con Vignatti para definir el futuro sabalero de cara a lo que viene, respondió: "Hablamos pero no nos reunimos. Debe finalizar el torneo para que nos juntemos, en la semana nos juntaremos". En cuanto a la posible pretemporada, recordando que el nuevo torneo arrancará el 14 de febrero, Domínguez dijo: "Se está restringiendo todo, no podemos ir a ningún lado. Haremos todo en nuestra casa, con los cuidados correspondientes, seguirá siendo raro, difícil. El fútbol es lindo porque tenés el apoyo del público, a tu gente, pero hoy no lo podemos disfrutar. Pero no tuve la reunión con Vignatti, no hay nada definido".

Hay que recordar que ahora, sin tiempo de descanso, Colón tendrá que jugar este mismo jueves a las 21.10 contra Cipolletti de Río Negro por la Copa Argentina, en un partido correspondiente a los 32avos. de final del certámen criollo.

El cotejo, televisado por TyC Sports, se jugará en la cancha de Patronato; es decir en el estadio Presbítero Bartolomé Grella. El rival, "Cipo", viene de quedar sin chances en el Federal "A", por lo que el entrenador Gustavo "Carozo" Raggio preservó a todos los titulares. Uno de los más conocidos es Nicolás Caprio, arquero titular y ex golero tatengue.