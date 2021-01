https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 11.01.2021 - Última actualización - 13:49

13:39

Eliminado de la Sudamericana por un flojo Bahía que está descendiendo, afuera de la Zona Campeonato y sin chances en la Zona Complementación. Pasaron los primeros 15 partidos del "Vasco" y los números no brillan. Se deberán replantear muchas cosas en este receso y antes de salir al próximo mercado.

No fue un buen inicio. Más allá que todo entrenador necesita tiempo en un club nuevo, algunas decisiones de Juan Manuel Azconzábal generaron dudas en la gente. Deberá corregir para mantenerse el DT. Crédito: Eduardo Seval

No fue un buen inicio. Más allá que todo entrenador necesita tiempo en un club nuevo, algunas decisiones de Juan Manuel Azconzábal generaron dudas en la gente. Deberá corregir para mantenerse el DT. Crédito: Eduardo Seval

Pasaron los primeros 15 partidos del "Vasco" Unión y Azconzábal están "obligados" a mejorar Eliminado de la Sudamericana por un flojo Bahía que está descendiendo, afuera de la Zona Campeonato y sin chances en la Zona Complementación. Pasaron los primeros 15 partidos del "Vasco" y los números no brillan. Se deberán replantear muchas cosas en este receso y antes de salir al próximo mercado. Eliminado de la Sudamericana por un flojo Bahía que está descendiendo, afuera de la Zona Campeonato y sin chances en la Zona Complementación. Pasaron los primeros 15 partidos del "Vasco" y los números no brillan. Se deberán replantear muchas cosas en este receso y antes de salir al próximo mercado.

Se terminó el primer "quiebre" para el entrenador Juan Manuel Azconzábal, reemplazante de Leonardo Carol Madelón en el fútbol profesional de Unión como DT y no pudo alcanzar ninguno de los objetivos. En este puñado de partidos, entre la Copa Sudamericana y la Copa Diego Armando Maradona, los números no brillan para el "Vasco", que estará obligado a mejorar de cara a lo que viene: desde el 14 de febrero volverán los clásicos y los promedios en el fútbol argentino, aunque no se sabe cuándo ni cuántos descensos se fijarán desde Viamonte.

Como en la mayoría de los equipos de campaña "discreta", se dijo el mismo argumento: "Lo mejor es que puso a los pibes de las inferiores". En realidad, surfeando la pandemia, es una bandera que hicieron flamear todos o casi todos los equipos en Argentina.

En cada "corte" deportivo, el hincha y socio de Unión se quedó con la sensación de "algo más se podría haber hecho y avanzado" en este trimestre. Por ejemplo en la Copa Sudamericana, donde el Tate quedó eliminado de local ante un muy flojo equipo brasilero (el Bahía) que hoy está perdiendo la categoría en el Brasileirao. Lo mismo en la Copa Diego Armando Maradona, donde no pudo acceder a la Zona Campeonato y tampoco hubo clasificación a la final en la Copa Complementación, a pesar de la "manito" de Lanús ganándole a Rosario Central en Guidi y Arias.

Incluso, si se tomara una tabla acumulada y se equiparara los once partidos que jugaron todos hasta hoy la Copa Diego Maradona, el Tate estaría ubicado 17 de 24 y en el lote de fondo. No hay dudas, con los números en la mano, que el Tate está obligado a mejorar. Y también debe mejorar el entrenador en sus decisiones.

El próximo paso, después del descanso que le dará Agremiados a los jugadores en este receso, será no equivocar el diagnóstico y acertar con los refuerzos, en otro mercado deprimido, donde las ofertas en dólares del exterior van a tentar a cualquiera para irse a jugar afuera. Entonces, no queda otra que buscar acá, gestionar e intentar sumar jerarquía en determinados lugares de la cancha.

Tenés que leer

Más allá de las bajas últimas (Assís, Elizari, Cabrera y antes Cecchini), una de las primeras medidas debiera pasar por achicar la cantidad y buscar calidad. Sin ninguna copa a la vista para este 2021 (ni la Argentina ni la Sudamericana), a nadie le sirve tener 40 profesionales en un plantel cuando a la cancha entran once.

Como en cada mercado de pases, la incógnita en Unión se llama Franco Troyanski. "Los dirigentes le dieron la palabra y el compromiso a Pocho que si aparece algo, esta vez buscarán la venta", aseguran en torno al ex Olimpo. Otra vez, los caminos apuntan al Grupo Pachuca y su socio en Argentina; o sea Talleres de Córdoba.

El otro tema a resolver es el del "Chaco" Nelson Acevedo, hoy con la cabeza en las semifinales de la Sudamericana con Defensa y Justicia. En principio, se le termina el préstamo y debiera volver a Santa Fe, porque Unión es dueño de su pase.

En principio, en diez días deberá volver el plantel del "Vasco" Azconzábal a los ensayos, pensando en lo que se viene encima el 14 de febrero: los promedios, los clásicos, los puntos en juego. Está claro que Unión debe mejorar y ésa será función de los dirigentes. Pero Azconzábal también debe mejorar y éso dependerá del "Vasco".

Le costó la cabeza a varios DT

A pesar de no tener descensos y de toda la polémica que se armó en torno al reglamento de la Copa Diego Maradona para hacerle frente a la pandemia del coronavirus y no terminar de perder un año futbolístico, la Primera División siguió devorándose técnicos ante cualquier tipo de pronóstico. Desde la Asociación del Fútbol Argentino se dijo que el actual torneo serviría para combatir la crisis económica mundial y reestructurar los proyectos deportivos, pero parece que no fue así, o al menos eso puede ser constatado por los entrenadores que dejaron sus cargos o finalizaron sus ciclos.

La Copa Diego Maradona está llegando a su fin, pero la lista de entrenadores es larga: Lucas Pusineri, Sebastián Beccacece, Sebastián Méndez, Ricardo Zielinski, Alfredo Berti, Gustavo Álvarez, Diego Martínez, Lucas Hoyos y Leandro Desábato. Los únicos proyectos que pudieron sacar sus frutos y jugar por una final son: Boca-Banfield, por la Zona Campeonato, y Rosario Central/Defensa y Justicia-Vélez, por la Zona Complementación.