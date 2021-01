Línea Directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 11.01.2021 - Última actualización - 17:01

16:59

Reclamos del año pasado

RAÚL ACEVEDO

"Tengo reclamos por falta de alumbrado público del 2020. Los números son: 34841, 51035, 46538, 46718, 45613, éste último del barrio San Lorenzo, donde hay un comedor que le da de comer a 300 personas. Alumbrado Público dice que están solucionados, pero no es así. Municipales: salgan, recorran y constaten lo que está y no hecho. Encima, acabo de recibir la tasa municipal, ¿hasta cuándo nos van a exprimir?".

Agradecimiento por la claridad

LECTORA ATENTA

"Sobre la nota: Cómo fue recibir a Sputnik V en la piel de dos médicos santafesinos, que leí en El Litoral online, quiero decir que el testimonio de los dos profesionales aportan un poco de claridad en medio de tantas versiones que hay y que causan inquietud en las personas, en los lectores; y decir que a mí, cuando me vacuné por primera vez con la vacuna antigripal, tuve una fuerte reacción, con fiebre y una cantidad de síntomas que requirieron atención médica. Por lo tanto, si tuviera esa reacción, llegado el momento en que tenga que recibir esta vacuna, no me va a sorprender. Gracias por todo lo que sea de ayuda para los lectores y las personas que tienen interés en informarse".

Más control y menos dádiva

ROSA DE B° MAYORAZ

"Yo creo que tanto el gobernador como el intendente tienen que cerrar más lugares, porque el virus se sigue expandiendo mucho. Esto no da para más. No puede ser que algunos estemos encerrados, mientras otros van a la playa, se divierten, todos los negocios abiertos, llenos de gente. ¿Qué piensan? El gobierno no le da bolilla a nadie; peor aun a los jubilados, ¡la miseria de aumento que nos dieron!, ¿qué hacemos con eso? Los viejos nos estamos muriendo, de soledad, de hambre, ¿qué piensa el gobierno, el señor Fernández? Estoy indignada. Hay mujeres que ganan más que nosotros con los planes, con tantos hijos, el marido tirado panza para arriba, mejor vestidos que uno y nosotros a veces no podemos comprarnos un litro de leche, con los impuestos y los remedios que vinieron re caros. Por favor, al diario, publíquenme este mensaje. Gracias".

Respuesta

AGUAS SANTAFESINAS

"Respecto del reclamo de un lector de Gdor. Freyre al 6009 informamos que en dicho domicilio en una primera instancia se cambió la llave maestra y cajón de servicio de la conexión de ingreso a la vivienda y este miércoles se procedió a la renovación completa de dicha conexión. Muchas gracias".