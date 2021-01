https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En autos lidera Stephane Peterhansel.

Etapa 8 Rally Dakar: Manuel Andújar se mantiene como líder en cuatriciclos

El piloto Manuel Andújar se afirmó hoy como líder en la General de la categoría cuatriciclos tras arribar como escolta de Alexandre Giroud en la octava etapa del Rally Dakar que se llevó a cabo entre las ciudades de Sakaka y Neom en Arabia Saudita.

Andújar recorrió los 375 kilómetros de especial en 4h21m52s y quedó a solo 1m12s del piloto francés, el ganador del día, mientras que en el tercer lugar se ubicó el chileno Giovanni Enrico, a cinco segundos de joven oriundo de la ciudad bonaerense de Lobos.

Los otros argentinos que siguen en la competencia son Pablo Copetti, quien llegó en la sexta colocación a media hora de Giroud, y el debutante Tomás Carrizo, quien cerró el top ten de la jornada.

En la categoría motos, el chileno José Ignacio Cornejo fue el vencedor de la octava etapa y continúa en lo más alto de la General mientras que Kevin Benavides llegó en la quinta colocación y Franco Caimi rompió el motor de la Yamaha y no pudo continuar.

Cornejo alcanzó su primera victoria de la prueba al completar los 375 kilómetros de especial en 3h08m40s y doblegar al australiano Toby Price por 1m05s mientras que en la tercera posición finalizó Ricky Brabec, a 2m50 de su compañero de equipo y Sam Sunderland finalizó cuarto, a 3m46s.

Por su lado, y Kevin Benavides, quien partió desde la decimosexta colocación, llegó quinto, a cinco minutos y medio del chileno, y si hermano Luciano Benavides, arribó vigésimo con la Husqvarna.

En la categoría de autos, Al-Attiyah obtuvo su cuarta victoria en la Etapa 8 y le descontó tres minutos en la General a Stephane Peterhansel, quien finalizó tercero en la jornada de este lunes.

El qatarí completó la especial desde Sakaka a Neom, de 375 kilómetros, en 2h56m56s y arribó por delante de Carlos Sainz en 52 segundos, Peterhansel quedó tercero, Sheikh Khalid Al Qassimi se ubicó en la cuarta posición y Cyril Despres se quedó con el quinto puesto.

Dos pilotos que tuvieron inconvenientes fueron Sébastien Loeb y Daniel Elena, quienes se detuvieron en el kilómetro por una avería mecánica y perdieron más de una hora y media.

