La conmovedora historia de un tucumano que convivió con cuatro virus a la vez

Trabajaba normalmente hasta que comenzó su calvario. Su caso llegó a muchísimas personas, pero nunca había elegido mostrarse.

Claudio Fabián Sosa, tiene 46 años y llegó a vivir con cuatro virus al mismo tiempo: es portador de HIV en la fase sida, tiene citomegalovirus, Epstein-Barr y tuvo Covid-19. Se contagió de HIV y estuvo ocho años sin saberlo: “Me enteré de casualidad luego de ir a donar sangre para mi sobrino que debía operarse de la vesícula”.

En febrero del año pasado, Claudio fue a donar sangre al Banco de Sangre de Tucumán. Cuatro días después recibió un sobre de papel en su casa. Era del Banco de Sangre y decía: “Tenemos información de interés personal”.

Días después, fue recibido por el doctor. Lo primero que le dijo fue: “¿Vos no sabias nada, verdad?, a lo que le respondió ¿de que?” . Y fue entonces cuando le comunicó la inesperada noticia: “Tenés HIV estás en fase sida. Calculamos por la carga viral que tenes que te contagiaste hace ocho años”.

Claudio, confesó que fue una sensación horrible enterarse así. “Me enteré que tenia sida porque fui a donar sangre, si no ya estaría muerto”.

Conocida su historia, el caso de Claudio motivó que el protagonista enviara un video con las fuerzas que le quedan: “No tengo palabras para agradecerles a todos. El Gobierno, a través de Desarrollo Social, me dijo que me iba a ayudar, pero nunca vinieron”.

Sosa le habla a la cámara y se muestra como nunca porque no puede ponerse de pie: “Tengo que estar acostado por el problema que tengo en el estómago y en el colon. Pido que no me discriminen por ser portador de HIV”.

Claudio consiguió el medicamento y el remedio que necesitaba, pero su situación es crítica y vive en condiciones precarias. Fue despedido de su trabajo en el Mercofrut (Asociación corporación del Mercado Frutihorticola de Tucumán) cuando ya la enfermedad avanzó y apenas es mantenido por una hermana que es empleada doméstica: “Necesitaba los remedios para el estómago, aunque no tenga para comer”.

También consiguió el turno que necesitaba para realizarse una endoscopía por temor a que la enfermedad le haya tomado el colon. Pese a todo lo que no tiene, Claudio dedicó unas palabras para todas las personas que le brindaron su apoyo: “Muchas gracias a todos. No hay palabras para agradecer. Y le doy gracias al doctor que me va a atender. Me cansé de ir a la Casa de Gobierno y siempre estaba cerrada. Un millón de gracias a todas las personas que me ayudaron”.