Causa Spahn: el MPA tiene el informe de la Comisión Auditora

Es un órgano que constituyeron estatutariamente los socios del Club Atlético Unión, en un asamblea realizada en el mes de agosto de 2019, por el famoso tema de los aportes del presidente rojiblanco en su gestión. La misma copia fiel irá a la IGPJ.

La Fiscalía Regional 1 de Santa Fe, en la figura de la Dra. Mariela Jiménez, ya recibió en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) el llamado "informe final" de la Comisión Auditora, algo que los socios del Club Atlético Unión decidieron constituir estatutariamente en una asamblea extraordinaria con el objetivo para poder verificar los 5.5 millones de dólares que dijo públicamente que aportó el actual presidente Luis Spahn.

Con la firma del profesional Raúl Cayetano Lovaisa Gainza, la nota presentada el 31/12/2020 en mesa de entradas del club es la misma que tienen los fiscales (fueron los que ordenaron los allanamientos en Unión y en las empresas/domicilio de Spahn) del MPA: un informe final de 8 páginas y 11 notas anexadas, con un total de 20 folios.

Este informe final se agrega a la documentación que ya tiene en su poder el perito judicial-contable que está actuando por mandato de los fiscales en la "Causa Spahn". En principio, ese trabajo de fondo "estaría terminado en un 80 por ciento, aunque falta información importante que siguen debiendo Unión y dos entidades bancarias".

El propio Raúl Lovaisa, consultado por este medio, recordó que "como consecuencia de infructuosos intentos por varios medios, incluídas asambleas, de intentar conocer la deuda del Club Atlético Unión con distintos acreedores, fundamentalmente con el Presidente Luis Spahn y su familia, se llega a la asamblea del 28.08.19, previa intimación de IGPJ mediante resolución 682, "a fin de que se informe, y en su caso se trate la deuda de la entidad...".

El referente de la Comisión Auditora amplió: "en dicha asamblea, que la CD pretendía solo para "informar" y no para "informar y tratar", el Presidente y el Tesorero "informan", mediante la lectura de una planilla de Excel, fechas y montos de supuestos aportes de la Familia Spahn con su conversión a dólares a cada fecha. No se brinda copia a los asambleístas que lo requieren. La deuda pretendida en dólares era de 5.550.073, pero en los Estados Contables no constaba".

"En el Pasivo del último balance conocido y aprobado entonces, al 30.06.18, la deuda registrada con el grupo Spahn es la siguiente: cuenta 1363- Celestino Spahn S.A. 344.292,30; 1694- Luis Spahn y otros 10.439.640,21; 1896- Paula Spahn 12.002.276,00; 1897- Francisco Spahn 12.002.507,00; 1898- Horacio Spahn 830.000,00. Total 35.618.715.51", aclaran.

Por lo tanto, según se concluye del informe, "existe una grosera inconsistencia entre los números incluídos en las registraciones contables y la deuda pretendida por el grupo Spahn".

Hay que recordar que luego de un profundo debate se decide la constitución de la Comisión Auditora, a integrarse por 12 miembros, incluídos dos a designar por la Comisión Directiva y dos por el Departamento de Filiales, que depende de la Comisión Directiva. "Estos 4 nunca fueron designados y/o comunicados a la Comisión Auditora, incumpliendo el Estatuto la Comisión Directiva del Club", recuerdan.

"El 27/09/19 se comunica a la CD la constitución formal de la Comisión Auditora y se requiere información y documentación para realizar el trabajo encomendado. Estos requerimientos, y otros posteriores, se entregan con cuentagotas, y el 22/11/19 se entrega el informe preliminar, con copias a IGPJ y MPA. Hasta fin de 2020 no se entregó más documentación y/o información requerida. El 31/12/2020 se entrega por Mesa de Entradas el informe final", explica Lovaisa respecto de cómo se fueron dando los pasos.

¿Qué es lo más importante del informe final?: 1) "La pretendida deuda en dólares no pudo ser verificada, y en el último balance conocido del Club al 30.06.19, la deuda registrada en pesos con la familia Spahn es de $ 49.856.491,41, siendo el incremento exclusivamente con la cuenta 1694- Luis Spahn y otros, ya que las con Celestino, Paula, Francisco y Horacio mantienen los importes del año anterior"; 2) "Ese balance tiene que haber sido aprobado por Comisión Directiva y no tuvimos acceso al acta respectiva"; 3) "Luego controlado por la Comisión Revisora de Cuentas, auditado por CPN con matricula vigente en el CPCE de la Provincia de Santa Fe, y aprobado por asamblea de asociados, lo que ocurrió el 07/01/2020". 4) "En dicho balance hay pasivos financieros en moneda extranjera reconocidos, pero no son con el Grupo o Familia Spahn"; 5) "Es decir, la deuda con Spahn reconocida en la contabilidad del Club, es exclusivamente en moneda nacional, y no pudo ser verificada por la Comisión Auditora".

En el mismo informe se explica que "el 30/06/2015 se contabiliza una "compensación de aportes con plateas" por $ 12.517.335, de los cuales $ 10.185.335 son de la cuenta 1694-Luis Spahn y otros. Es decir, la deuda monetaria se cancela con la entrega de plateas presentes y futuras. Pero el 22/07/16 se contabiliza "cambio de titularidad de deudas", donde la deuda compensada (cancelada), según lo expresado en el párrafo anterior, se "transfiere" a un grupo de acreedores, que son Paula, Francisco y Horacio Spahn. Es decir, se transfiere un derecho distinto al que se posee".

Además se detalla que "entre el segundo semestre de 2009 y el 30.06.2018 se contabilizaron al menos 183 retiros, pagos o devoluciones por la suma de $ 58.364.097,89. Además, hay pagos o devoluciones vinculados a ingresos provenientes de los futbolistas Quiroga, Barisone, Aleman y Malcorra por $ 2.316.000. No fue entregada la documentación para verificar la instrumentación de estos egresos, si estaban bancarizados o no, y en caso afirmativo si se hicieron a través de cuentas del club y/o de terceros".

Finalmente, en el informe que tienen los fiscales del MPA y que será copiado fielmente en la IGPJ, la Comisión Auditora asegura que "existen reiterados incumplimientos de los Estatutos del Club".