https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 12.01.2021

14:45

Anuncio oficial Indiana Jones vuelve a la vida con un nuevo videojuego

Tras varios años de ausencia, el icónico personaje creado por George Lucas, Indiana Jones, vuelve a la vida.

Este martes se conoció que la compañía de videojuegos Bethesda publicó un adelanto por redes sociales de un nuevo juego que está siendo desarrollado por junto con Machine Games, creadores de Wolfenstein: The New Order (2014) y Wolfenstein II: The New Colossus (2017).

Este juego de Indiana Jones, según ha anunciado Disney en la web oficial de Star Wars, nos contará una historia independiente totalmente nueva que estará ambientada en el cénit de la carrera de uno de los aventureros más famosos de todos los tiempos.

Este nuevo videojuego estará producido por Todd Howard, icono de Bethesda que ha trabajado en títulos como The Elder Scrolls II, Skyrim y Fallout 3.