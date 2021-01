https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Por intento de homicidio

El marido de Píparo continuará preso

La jueza de Garantías no hizo lugar al pedido de la defensa de Juan Ignacio Buzali. La resolución no es definitiva y puede ser apelada ante la Cámara Penal.

Crédito: Imagen ilustrativa

Juan Ignacio Buzali el marido de la diputada platense Carolina Piparo seguirá tras las rejas. Fuentes judiciales confirmaron que la jueza de Garantías Marcela Garmendia rechazó los pedidos de excarcelación y excarcelación extraordinaria intentados por los abogados Fernando Burlando y Fabián Améndola.

El marido de Carolina Píparo se encuentra detenido, acusado de "doble homicidio en grado de tentativa" tras haber atropellado a dos motocilistas creyendo que eran los delincuentes que acababan de robarle a su esposa en la madrugada de Año Nuevo en La Plata. Tenés que leer El marido de Píparo iba "a toda velocidad" y embistió "de lleno" a la moto, dijo la fiscal

En otras resoluciones la jueza Garmendia valoro el "desprecio por la vida ajena", la persecución a "alta velocidad" de los motociclistas a los que embistió, la "falta de asistencia" a los heridos y "la intención de ocultar su participación en el suceso", al momento de ordenar la captura que se efectivizó en el exclusivo barrio privado de Grand Bell, donde la funcionaria pasa sus vacaciones de verano.

Con información de Telám.

