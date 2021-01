https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 12.01.2021 - Última actualización - 17:33

17:32

La causa está en investigación

Hallan a un anciano asesinado y maniatado en José C. Paz

Los investigadores no descartan la hipótesis del robo como móvil del crimen pero las cerraduras de la casa no se encontraban forzadas.

Gelly Obes al 3900 en José C. Paz, lugar del hecho. Crédito: Gentileza

